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Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУ

Юлия Куришко
1 ноября 2023, 02:05
ФСБ вербовала не оперативных сотрудников, а руководителей и глав департаментов, сообщил Виктор Ягун.
Во времена Януковича агентура ФСБ была у власти Украины: Ягун раскрыл правду о СБУ
Ягун рассказал о системе СБУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он ответил на вопрос, как так случилось, что СБУ была филиалом ФСБ.

Ягун отметил, что это вопрос человека, который вообще ничего не понимает. СБУ никогда не была филиалом ФСБ. Так же сейчас она не является филиалом ЦРУ, утверждает он.

"Кто-то думает, что во времена Януковича ФСБшники ходили по коридорам, а при Ющенко ЦРУ имело свой кабинет, но это не так. Да, советники были всегда, но если они и заходили в центральный аппарат, то не продвигались дальше комнаты, отведенной для них на первом этаже", - отметил эксперт.

Ягун добавил, что при президентстве Януковича агентура ФСБ у нас была у власти. Якименко был агентом ФСБ.

"До 1997 года он служил в российской армии, потом вдруг все бросил и бросился в объятия СБУ. Я не верю в такие внезапные изменения: человек заканчивает академию Жуковского и имеет хорошую перспективу роста в армии, но вдруг все бросает, увольняется и бежит на мелкую должность в Донецкой СБУ. Так не бывает. Министром обороны тогда были граждане РФ - Саламатин и Лебедев", - пояснил эксперт.

Уровень агентуры ФСБ в Украине был совсем другой, а ФСБ вербовала не оперативных сотрудников, а руководителей и глав департаментов.

"Более того, их даже не нужно было вербовать, потому что они сами шли на сотрудничество. У нас тогда под ФСБ ложилась не какая-то отдельная структура, а все государство. И только благодаря народу удалось остановить этот трэш и выгнать прихвостней в Россию. К сожалению, мы их не уничтожили, но хотя бы здесь они нам точно не будут мешать", - считает Ягун.

Сейчас Россия начала активно вербовать представителей низшего звена-начальников управлений и ниже. Работают старые контакты и родственные связи, которые устанавливались в течение последних лет.

"Но я надеюсь, что у нас не позволят этой заразе расползтись, поэтому служба очистится раз и навсегда", - добавил он.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Напомним, что генерал СБУ назвал неожиданный эффект от наличия у ВСУ ракет ATACMS. Если бы Украине дали 500 ракет ATACMS, возможно, тогда что-то кардинально и изменилось бы, считает Виктор Ягун.

В СМИ сообщили, что СБУ стоит за подрывом нефтеперерабатывающего завода в РФ. На территории завода было повреждено несколько установок, где перерабатывают горючее. В результате удара загорелось несколько резервуаров с "черным золотом".

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СБУ ФСБ Виктор Ягун
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