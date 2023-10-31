Завершится ли война без Путина в Кремле: генерал СБУ сделал Ягун назвал сценарий

В России могут легко списать все провалы на войне против Украины провалами Владимира Путина, считает бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

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Война пойдет на спад, если в Кремле не будет Путина - Ягун / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Facebook В. Ягун

Если Владимира Путина отстранят от власти в стране-агрессоре России, война против Украины сразу не закончится, но пойдет на спад. Российской верхушке будет легко списать все провалы оккупационных войск на Путина. Об этом заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

В ходе чата на Главреде в ответ на вопрос читателя о том, насколько война зависит от нахождения Путина при власти в России и закончатся ли боевые действия в случае его ухода, он сказал, что война при таком сценарии пойдет на спад.

По мнению эксперта, в Кремле легко повесят все провалы российских оккупантов на фронте на Путина.

"Не сразу, но она однозначно пойдёт на спад. Потому что очень легко будет списать все потери и проколы Российской Федерации на Путина. Чрезвычайно легко. Это отличный выход", - подчеркнул Виктор Ягун.

Смотрите чат на Главреде с Виктором Ягуном:

Отстранение Путина от власти

Российский социолог Игорь Эйдман сделал прогноз, согласно которому поражение в войне приведет к краху режима Путина в России. Как полагает эксперт, Путина отстранит от власти собственное окружение, оно будет пытаться договориться с Западом.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун назвал два сценария свержения Путина. Эксперт считает, что режим в РФ падет при условии значительных продвижений ВСУ на поле боя или в ситуации серьезных экономических проблем внутри российского государства.

Также Ягун предположил, что убрать Путина очень просто. Главная проблема состоит в отсутствии у башен Кремля легитимного преемника, который заменил бы действующего российского директора на посту президента.

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