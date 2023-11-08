Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФ

Россияне нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Либерии. В результате атаки пострадали четыре человека, еще один человек погиб.

https://glavred.info/ukraine/obstrelyali-inostrannoe-sudno-izvestny-tragicheskie-posledstviya-raketnogo-udara-rf-10515184.html Ссылка скопирована

Стали известны трагические последствия ракетного удара России / Коллаж Главред, фото: Силы обороны юга, скриншот с видео

В среду, 8 ноября, российские оккупанты снова устроили обстрел Одесской области. В результате атаки повреждения понесло иностранное гражданское судно, один человек погиб, еще 4 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга.

Для осуществления атаки российские использовали ракету Х-31П, которая ранее уже использовалась оккупантами для атаки на инфраструктурный объект в Одесской области и привела к ранениям трех человек.

"Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт", – сообщили в пресс-службе Сил обороны юга. видео дня

В результате атаки, которую совершили российские войска, пострадали трое граждан Филиппин, которые составляли экипаж судна. Лоцман судна погиб от полученных ранений, а также один работник порта получил ранения в результате попадания ракеты.

Какой именно корабль попал под обстрел россиян, в пресс-службе Сил обороны юга не уточнили.

Ракетные удары россиян по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

В то же время, Российская Федерация уменьшила количество ракетных атак по Украине. Известно, что российские оккупанты пытаются рационализировать использование ракет "Калибр" и Х-101. эту информацию подтвердила в ходе телемарафона спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Рассвет считает, что с военной точки зрения у россиян нет необходимости в большом количестве ракетных атак, вероятно, агрессор может ограничиться не более чем 20 ракетами за один раз.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.