Как россияне скулят из-за мостореза на Курщине

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Российские пропагандисты жалуются, что войска РФ попали в окружение на территории Курской области в результате подрыва мостов через реку Сейм. Украинские военные активно используют дроны для борьбы с российскими оккупантами. Российские пропагандисты пытаются отрицать очевидные факты и обвиняют Украину в жестокости.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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