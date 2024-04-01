Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

ВСУ постоянно выявляют попытки оккупантов продвинуться, рассказал Сергей Цехоцкий.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Российские оккупанты пытаются идти на штурм на Авдеевском направлении, сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Сейчас враг проявляет активность в малых группах, из 4-5 человек. Задача оккупантов - добраться до какой-то точки, будь то подвал или любое другое помещение, и там закрепиться. Такую задачу им ставит командование РФ. Так они хотят продвинуться и достичь каких-либо целей", - рассказал он в эфире канала Эспрессо.

По его словам, ВСУ постоянно выявляют попытки оккупантов продвинуться и уничтожают их.

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"Недавно в районе Первомайского шла вражеская группа. Двоих мы уже задвухсотили, за другими пока охотимся", - говорит украинский офицер.

По его словам, ситуация напряжена повсюду, ведь пытается деморализовать украинцев, применяя обстрелы населенных пунктов.

"Также постоянно прилетает С-300. По нашим позициям враг бьет КАБами. Россияне надеются, что это нас как-то деморализуем и мы отступим. Но ничего такого не происходит. ВСУ знают свою задачу. Мы укрепляем рубежи обороны, днем и ночью эта работа проводится. Также мы создаем различные "сюрпризы" для врага, в том числе, и дистанционное минирование", - добавил Цехоцкий.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация вокруг Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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