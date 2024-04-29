ВСУ отошли с позиций на Донбассе: в ISW сказали, способствует ли это продвижению РФ

Российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не попытаются удерживать позиции на полях.

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Отход ВСУ с позиций пока не способствовал быстрому продвижению РФ на Донбассе - ISW / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Российская оккупационная армия не добилась относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердычей и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. Как считают аналитики Института изучения войны, это свидетельствует о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Как говорится в свежем отчете аналитиков ISW, следующая линия обороны в этом районе находится на некотором расстоянии от той линии, которую оккупанты атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля.

Российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не попытаются удерживать позиции на полях.

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В отчете говорится, что прибытие восстановивших боеспособность бригад, о котором накануне сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, позволит украинским силам замедлить тактические успехи России и, возможно, стабилизировать фронт.

Уступая оккупантам в количестве боеприпасов и живой силы украинские защитники смогли противостоять более чем одной дивизии ВС РФ.

В Институте считают, что прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или более глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.

При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не добиться успеха в районе Часова Яра или в подготовке летнего крупномасштабного наступления.

"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России совершать дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что сейчас происходит на фронте - последние заявления Сырского

Ситуация на фронте обострилась после того, как страна-агрессор РФ, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Об этом 28 апреля заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, враг активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи.

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

"Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки", - сообщил главком.

Сырский сообщил, что Россия наращивает численность своих войск на Харьковском направлении и проводит мероприятия, направленные на перегруппировку сил. Украинская армия усиливает наиболее опасные участки фронта на данном направлении.

27 апреля представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино в Донецкой области и смогли закрепиться на захваченных территориях. Продолжаются сложнейшие бои.

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