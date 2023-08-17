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Россию ждет еще один мятеж, Пригожин и ЧВК Вагнер будут его частью – Шейтельман

Андрей Ганчук
17 августа 2023, 02:20
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Страну-агрессора Российскую Федерацию ждет новый мятеж, но возглавит его уже не главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, считает политтехнолог Михаил Шейтельман.
Пригожин, Шейтельман
Пригожин уже не сможет возглавить мятеж в России - Шейтельман / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В обозримом будущем в России может произойти новый мятеж. Возглавит его уже не главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, поскольку таких ресурсов у него нет. Однако Пригожин может поучаствовать в событиях. Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у Пригожина больше нет возможностей организовать мятеж в России. Боевики ЧВК Вагнер остались без военной техники и их слишком мало в Минске, чтобы пойти на такой шаг.

"Пригожин был мятежником, потому что у него была самая большая сила в России. У него была "вторая армия мира", как он называл свою ЧВК "Вагнер", и уж точно первая армия в России. А сейчас-то у него этого нет. Ну какой новый мятеж может организовать Пригожин? Силами чего? 10 тысячами ЧВКшников из Минска, у которых теперь нет ПВО, а тогда было, нет танков. Есть какие-то обломки артиллерии, и всё? Тогда он не смог, то есть мятеж организовал, но не победил. А тут какой мятеж? Поэтому я не готов в это поверить", - считает эксперт.

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Впрочем, по его мнению, новый мятеж в РФ действительно может состояться в обозримом будущем, а сам Пригожин способен принять участие в событиях.

"Он (Пригожин, - ред.) может быть задействован в следующем мятеже. Христо Грозев прав в том, что следующий мятеж может состояться в эти обозримые сроки. Я верю, что такой мятеж может состояться, но этим мятежом будет руководить кто-то другой, а Пригожин и его ЧВК "Вагнер" могут быть частью этого мятежа. И тогда у него будет больше шансов на успех, потому что тогда будет обеспечена некая политическая составляющая, которой в прошлый раз не было", - подчеркнул Михаил Шейтельман.

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

Мятеж в России

Издание The Moscow Times ранее опубликовало материал, в котором со ссылкой на своих собеседников журналисты рассказали о том, что Кремль стал "прятать" Путина. В частности, в московской верхушки после мятежа Пригожина опасаются переворота и скрывают поездки Путина даже по России. ФСБ контролирует всех, кто мог бы организовать мятеж.

России грозит новый военный мятеж, считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, есть соображения относительно того, кто станет лидером бунта.

Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев считает, что через полгода в России будет военный переворот, либо Пригожина ликвидируют. Как полагает Грозев, одним из триггеров событий может стать ситуация на фронте.

Другие новости:

Евгений Пригожин война России и Украины Михаил Шейтельман
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