Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина – The Times

Вооруженный мятеж вагнеровцев и арест Гиркина связаны. Первое событие могло стать причиной второго.

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Путин из-за страха начал чистки в армии РФ после мятежа Пригожина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин начал чистки в армии страны-агрессора России, потому что боится повторения вооруженных мятежей, подобных тому, который устроил владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин. Именно из-за устроенных Путиным чисток был арестован бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Об этом пишет The Times со ссылкой на мнения оппозиционных Кремлю экспертов. Отмечается, что арест главного идеолога войны на Донбассе с 2014 года можно рассматривать, как начало репрессий Кремля против ультранационалистов, которым ранее не запрещали критиковать руководителей оборонных ведомств страны-агрессора России и диктатора РФ Путина.

В издании также напомнили о российском генерале Сергее Суровикине, которого никто не видел на публике еще с ночи 23 июня, когда вагнеровцы начали вооруженный мятеж. The Times со ссылкой на российских оппозиционных журналистов отмечает, что Кремль еще мог не принять решение, что делать с Суровикиным.

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В то же время российский политолог Аббас Галлямов высказал мнение, что Путин колеблется относительно решения, что делать с Суровикиным, потому что до сих пор не уверен в том, как лучше справиться с последствиями мятежа ЧВК "Вагнера". Ведь если никого не наказывать, то это может быть как бы "открытое приглашение" для всех остальных недовольных групп.

Также Галлямов добавил, что восстание вагнеровцев могло подтолкнуть российские элиты к желанию, чтобы в следующем году Путин не баллотировался и не пытался снова переизбраться в президенты РФ. Элиты России могут захотеть поставить на место Путина другое лицо, которое было бы податливым и смогло бы вывести РФ из катастрофической войны в Украине и восстановить отношения с Западом.

Задержание и арест Игоря Гиркина

Напомним, экс-главаря террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркина задержали силовики 21 июля, ему предъявили обвинения в экстремизме. В его квартире работники Следственного комитета РФ провели обыск. Стало известно, что Гиркина задержали по заявлению бывшего члена ЧВК "Вагнера", экс-депутата Ярославля Дмитрия Петровского.

Вечером того же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман высказал мнение, что Гиркина берегут для передачи в Гаагу, когда РФ пойдет на уступки Западу. По словам Эйдмана, убивать Гиркина за оскорбления в сторону Путина не будут, ведь он нужен Кремлю живым, чтобы в случае необходимости пойти на уступки Западу его можно было отдать в Гаагу.

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