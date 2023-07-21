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Гиркина берегут для передачи в Гаагу, когда РФ пойдет на уступки Западу – Эйдман

Алёна Воронина
21 июля 2023, 22:34 обновлено 21 июля, 22:38
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Бывший главарь террористов нужен Путину живым, чтобы отдать его в Международный уголовный суд по делу о сбитом малайзийском Боинге.
Игорь Гиркин, Владимир Путин
Гиркин нужен Путину живым, его отдадут в Гаагу, отмечает Эйдман/ коллаж: Главред, фото: скрин

Причина задержания и взятия под арест бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в стране-агрессоре России одна – он неприятно и оскорбительно отзывался о российском диктаторе Владимире Путине. А такие высказывания в сторону главы Кремля диктатор воспринимает как "большой криминал", и его окружение хорошо знает об этом.

Убивать Гиркина за оскорбления в сторону Путина не будут, ведь он нужен Кремлю живым, чтобы в случае необходимости пойти на уступки Западу его можно было отдать в Гаагу. Об этом сказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

Он считает, что у Гиркина было два варианта дальнейшей судьбы – его либо могли убить, а потом списать это на украинцев, либо посадить.

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"Я всё-таки склонялся к тому, что посадят. Потому что он, наверное, русским властям всё-таки нужен живым. И вот на какой случай – если они попытаются пойти на какие-то уступки Западу, то кого можно сдать в Гаагу? Понятно, что Путина вряд ли – его в последнюю очередь отдадут", – отметил Эйдман.

Он подчеркнул, что Гиркин никому не нужен, поэтому Кремль его будет держать только для таких целей – чтобы можно было отдать его в Международный уголовный суд в случае необходимости пойти на уступки Западу.

"То есть он им нужен живым как такой ценный кадр, которого можно в случае чего сдать в Гаагу, где он, как известно, осужден по делу о сбитом малайзийском Боинге", – подчеркнул Эйдман.

Задержание и арест Игоря Гиркина

21 июля стало известно, что Гиркина задержали силовики. В его квартире работники Следственного комитета РФ провели обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего члена ЧВК "Вагнера", экс-депутата Ярославля Дмитрия Петровского. Жена Гиркина Мирослава Регинская сообщила в соцсетях, что против ее мужа выдвинуто обвинение в экстремизме.

Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

Также во время пикета в поддержку задержанного экс-лидера боевиков в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР" Павла Губарева, который является ближайшим соратником Игоря Стрелкова (Гиркина).

Напомним, после задержания Гиркина в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле. Задержание Гиркина показывает, что жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния, заявили в украинской разведке.

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