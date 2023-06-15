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Расстреляли в упор и издевались над телами: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

Алёна Воронина
15 июня 2023, 17:36 обновлено 15 июня, 17:48
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Лесоводы ехали в служебном бусике по работе. Но по пути они попали в засаду вражеской ДРГ. Оккупанты потом еще полтора суток не давали забрать тела.
Погибшие лесоводы из Сумской области
Погибшие лесоводы из Сумской области/ Facebook Северный лесной офис

В Сумской области недалеко от границы российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла шестерых украинских лесоводов. Работники лесхоза ехали в служебном бусике, чтобы выполнить задания по работе, но на их пути попалась вражеская ДРГ. Российские оккупанты расстреляли лесоводов в упор.

Самому младшему из погибших, Александру Глущенко, был 31 год, самому старшему, Андрею Михайленко, 50 лет. О трагедии, которая произошла на днях, сообщается на странице в Facebook Северного лесного офиса.

"Лесоводы двигались на автомобиле УАЗ по лесной дороге от с. Старая Гута до с. Голубовка. В машине были лесничий Сергей Волков (48 лет), помощник лесничего Иван Романченко ( 33 года), мастера леса Андрей Бураков (35 лет), Александр Глушенко (31 года), Сергей Заболотный (33 года), Андрей Михайленко (50 лет). У каждого остались семья и дети", – говорится в сообщении.

видео дня

Руководитель филиала "Свесское лесное хозяйство" Олег Закусило рассказал в комментарии для ТСН.uа, что изначально была информация, якобы лесоводы погибли в результате российского артиллерийского обстрела. Однако потом оказалось, что это не так. Закусило отметил, что зашла российская ДРГ, которая расстреляла сотрудников лесхоза в упор.

Руководитель филиала лесхоза сообщил, что в момент трагедии лесоводы ехали осуществлять таксацию, то есть учет лесных насаждений на приграничной территории

"Поехали в шестерых, чтобы быстрее выполнить задание. От военных было получено разрешение на проезд и работу. Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесоводы это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла", – рассказал Олег Закусило.

Также он сообщил, что у каждого из погибших остались дети, которые теперь остались полусиротами.

Кроме этого Закусило рассказал, что российские оккупанты еще полтора суток фактически издевались над телами погибших, не давая забрать их с места трагедии – там постоянно летал вражеский беспилотник.

"Над местом расстрела летал дрон, не было возможности забрать тела наших коллег. Сейчас их забирают, перегружают в другую машину, потом повезут на вскрытие, потом похороны", – сказал он.

Погибшие лесоводы из Сумской области
48-летний Сергей Волков/ Facebook Северный лесной офис
Погибшие лесоводы из Сумской области
33-летний Иван Романченко/ Facebook Северный лесной офис
Погибшие лесоводы из Сумской области
35-летний Андрей Бураков/ Facebook Северный лесной офис
Погибшие лесоводы из Сумской области
31-летний Александр Глушенко/ Facebook Северный лесной офис
Погибшие лесоводы из Сумской области
33-летний Сергей Заболотный/ Facebook Северный лесной офис
Погибшие лесоводы из Сумской области
50-летний Андрей Михайленко/ Facebook Северный лесной офис

Война в Украине

В ночь на 15 июня в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Харькове. В Кривом Роге есть попадание по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн 15 июня озвучил мнение, что если Украина преуспеет в контрнаступлении, то Киев будет иметь более сильные позиции на переговорах со страной-агрессором РФ. Пока российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

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