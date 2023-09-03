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"Этой осенью будет бум": Резников раскрыл интересные детали по поводу украинских БПЛА

Алина Дембицкая
3 сентября 2023, 18:09 обновлено 3 сентября, 18:09
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Как отметил глава украинского оборонного ведомства, почти год продолжался процесс упрощения процедуры для производства дронов.
Резников, ВСУ
Резников раскрыл интересные подробности относительно украинских БПЛА / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что этой осенью ожидается существенное увеличение производства украинских дронов. Об этом он сказал в интервью агентству Укринформ.

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, почти год продолжался процесс упрощения процедуры для производства дронов.

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось – это не быстро, год почти занял. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", - подчеркнул Резников.

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Украинские дроны: что известно

Напомним, что экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мост - применили морские дроны-камикадзе. Создание целого флота морских дронов-камикадзе способно привести к блокаде кораблей Черноморского флота РФ.

Бесшумный водный дрон вели по спутнику. Эксперты рассказали детали об атаке на Крымский мост. Касьянов подчеркнул, что самый эффективный вариант - применение морских и воздушных дронов.

Позже стало известно, как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5. Такие морские дроны используются не только для атак на вражеские объекты, но и для доставки грузов и разведки.

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война в Украине Алексей Резников война России и Украины
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