"Этой осенью будет бум": Резников раскрыл интересные детали по поводу украинских БПЛА

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что этой осенью ожидается существенное увеличение производства украинских дронов. Об этом он сказал в интервью агентству Укринформ.
Как отметил глава украинского оборонного ведомства, почти год продолжался процесс упрощения процедуры для производства дронов.
"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось – это не быстро, год почти занял. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", - подчеркнул Резников.видео дня
Украинские дроны: что известно
Напомним, что экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мост - применили морские дроны-камикадзе. Создание целого флота морских дронов-камикадзе способно привести к блокаде кораблей Черноморского флота РФ.
Бесшумный водный дрон вели по спутнику. Эксперты рассказали детали об атаке на Крымский мост. Касьянов подчеркнул, что самый эффективный вариант - применение морских и воздушных дронов.
Позже стало известно, как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5. Такие морские дроны используются не только для атак на вражеские объекты, но и для доставки грузов и разведки.
Вас может заинтересовать:
- Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия
- "Вызревает неприятная ситуация": боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте
- У россиян бешеные потери: ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении