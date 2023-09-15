Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН: названы даты

Президент Украины на следующей неделе поедет в США и примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Владимир Зеленский выступит в ООН / Коллаж: Главред, фото: ОП, depositphotos.com/ua

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

Согласно предварительному графику выступлений глав делегаций, выступление президента Украины ожидается в первой половине дня 19 сентября, передает Укринформ.

Тема дебатов – "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и ее Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".

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В первый день, 19 сентября, также ожидаются выступления лидеров Бразилии, США, Польши, Турции, Венгрии, Швейцарии, Чехии – всего около 40 глав государств.

20 сентября Зеленский примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине.

Визит Зеленского в США

The Washington Post со ссылкой на источники писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке отправится в Вашингтон.

Визит Зеленского был согласован с администрацией американского президента Джо Байдена, чтобы подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет на сумму более 24 миллиардов долларов США дополнительной помощи Украине.

Президент ранее говорил, что хочет еще раз обсудить с Байденом вопрос передачи Украине ракет ATACMS радиусом действия до 300 км.

Это будет второй визит Зеленского в США с начала полномасштабной войны в Украине.

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