Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский посетит ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций в США и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Об этом заявил посол Албании в ООН Феррита Ходжа, передает издание The Guardian.
Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в сентябре.
Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября.
Визит Зеленского в США и Байдена - в Украину
21 декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступил в Конгрессе. Это была первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.
Президент США Джо Байден приехал в Киев перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ - 20 февраля 2023 года. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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