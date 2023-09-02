Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября. Его посетит Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский в сентябре поедет в США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетит ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций в США и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Об этом заявил посол Албании в ООН Феррита Ходжа, передает издание The Guardian.

Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в сентябре.

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Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября.

Визит Зеленского в США и Байдена - в Украину

21 декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступил в Конгрессе. Это была первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Президент США Джо Байден приехал в Киев перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ - 20 февраля 2023 года. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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