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Разведка Украины узнала о планах РФ напасть на страны Балтии: заявление Латвии

Андрей Ганчук
26 ноября 2023, 14:53
Если Россия решит, что она "одержала победу" в Украине, у нее появится новая стратегическая "цель", считает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Войска РФ, страны Балтии
Россия будет стросить планы по нападению на страны Балтии, если посчитает, что "победила" в Украине - Ринкевичс / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Агрессор Россия "мечтает" снова сделать свою Российскую империю XIX века, в которую входили бы страны Балтии, Молдова, Казахстан и Финляндия. Нужно увеличить количество войск НАТО, время усилиться еще есть. Если Москва придет к выводу о том, что она "победила в Украине", захват балтийских государств может стать ее стратегической "целью". Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В интервью Суспільне он рассказал о том, что Россия размечталась о своей "империи" в границах ХIХ века.

"Я абсолютно убежден, что судя по тому, что говорит российская пропаганда и некоторые российские официальные лица, это мечта РФ восстановить Российскую империю, не только когда говорится о странах Балтии, Молдове или Казахстане. Это также и Финляндия. Они не говорят о Советском Союзе, поскольку мечтают о Российской империи 19 века",- считает Ринкевичс.

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По его словам, пока есть время для усиления оборонной системы и переброски в регион дополнительных войск НАТО. Союзники многому научились "по опыту Украины". И страны Балтии могут стать стратегической "целью" Кремля после российско-украинской войны.

"Мы не воспринимаем вещи легкомысленно. Но скажу, что на этот момент мы видим, что это действительно будет стратегической целью России, если они сочтут, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но сочтут, что победили, и тогда вероятно, возникнет соблазн проверить устойчивость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы подготовиться", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Россия может напасть на страны Балтии

Россия может напасть на Польшу, Молдову и страны Балтии, отмечал президент Владимир Зеленский. Украинский гарант акцентировал внимание на том, что Москва считает страны постсоветского пространства "своей собственностью".

РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии, считает представитель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине. Чтобы этого не произошло, Запад должен дать Украине победить Россию в войне.

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, к такому выводу пришли немецкие аналитики DGAP. Они считают, что Россия за несколько лет восстановит свою военную мощь и нападет на страны Балтии.

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страны Балтии Латвия войска России война России и Украины
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