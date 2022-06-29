Россия может напасть на Польшу, Молдову и страны Балтии: Зеленский предупредил НАТО об ударе Москвы

Москва стремится поработить Литву и не воспринимает ее независимости - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Россия ставит перед собой цель расширения границ и считает постсоветские государства своей собственностью. Под ударом страны-агрессора могут оказаться Молдова, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Такая ситуация приведет к очень серьезному кризису политики безопасности Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения к странам НАТО на саммите в Мадриде в среду, 29 июня, он сказал о том, что российское государство стремится поглотить страны Европы, которые Москва считает "своей собственностью". Следующей целью РФ могут стать Польша, Молдова и страны Балтии.

Читайте такжеШагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис Зеленского"Она (Россия) город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это - истинная цель России. Вопрос - кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ - все они. Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят еее поработить", - объяснил ситуацию президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Североатлантический альянс уже в течение года может столкнуться с "реальным провалом" своей политики безопасности, поскольку присутствует угроза атаки стран-участниц организации со стороны России.

Напомним, ранее президент Зеленский говорил, что если России удастся захватить Украину, она пойдет на Запад. По его словам, украинское государство уже продемонстрировало Москве свою силу, и теперь западному миру следует показать сильную позицию.

Смотрите видео ТСН - чего ожидать Украине от саммита НАТО в Мадриде

"Киев – это не финиш в их марафоне. Это было для них мощное начало. Но мы показали свою силу. И сейчас очень важно, чтобы эту силу вместе с нами показывали наши западные партнеры", - подчеркивал украинский гарант.

29 июня на саммите в Мадриде Зеленский сказал о том, что сейчас у НАТО есть два пути: либо оказать серьезную помощь Украине для победы в войне с Россией, либо в будущем ожидать прямой вооруженной конфронтации с Москвой. Он призвал Альянс к конкретике в политике открытых дверей и положении Украины в евроатлантической системе безопасности.

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