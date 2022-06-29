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Либо победа Киева, либо война Альянса с РФ в будущем: Зеленский призвал решить вопрос Украины в НАТО

29 июня 2022, 14:36

Страны Североатлантического альянса должны найти место для Украины в общем пространстве безопасности, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский НАТО
Альянс должен предоставить Украине гарантии безопасности - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters

В НАТО должны провести пересмотр своей политики в отношении восточного фланга Североатлантического альянса. Логика Восточной Европы заключается в том, что страны выступают за вступление Украины в коллективный блок безопасности Запада. Политика открытых дверей организации должна быть более конкретной, а украинское государство внесло существенный вклад для того, чтобы оказаться в Альянсе. У организации есть два пути: либо неотложная помощь Украине для победы над Россией, либо отложенная война с Москвой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего обращения к странам НАТО на саммите Альянса в среду, 29 июня, он сказал о том, что блоку следует пересмотреть свое понимание политики безопасности на востоке Европы. Соседи Украины поддерживают евроатлантическую интеграцию государства.

Читайте такжеШагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис Зеленского"Ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают ЗА членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", - отметил гарант.

По его словам, подход "открытых дверей" блока безопасности Запада не должен напоминать "старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь - турникеты закрываются, пока не заплатишь".

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина заплатила высокую цену за стремление в НАТО и защиту безопасности Европы. Государству нужны гарантии защиты и место в общем пространстве безопасности.

"Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно? Я могу сказать, что НАМ нужно: нам нужны гарантии безопасности и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - объяснил глава государства.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО будет рассмотрено после победы Киева в войне с Россией – АльянсПрезидент Владимир Зеленский подчеркнул, что у НАТО, по сути, есть два варианта: "Либо – неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо – отложенная война России с НАТО".

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Планы Украины по вступлению в НАТО

Президент Владимир Зеленский в апреле заявлял, что Украина готова к вступлению в Североатлантический альянс. Однако на Западе такой возможности Киеву не предлагают. По его словам, в сложившейся ситуации государство будет искать модели безопасности, которые обеспечат защиту украинцев.

Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что в НАТО не закрывают двери для Украины, но сейчас время для обсуждения евроатлантических перспектив Киева еще не пришло. Такие разговоры должны проводиться после того, как будет завершена война с РФ.

Журналист Bellingcat Христо Грозев полагает, что в Альянсе высоко оценивают профессионализм ВСУ на войне с Россией. По его мнению, Украина могла бы оказаться в НАТО, однако это политический вопрос, который Западу следует согласовывать с Москвой.

НАТО Владимир Зеленский война России и Украины
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