УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

13 апреля 2022, 13:12

В Североатлантическом альянсе уже признают, что уровень украинской армии превышает среднестатистический уровень армии НАТО.

false
Грозев назвал главную преграду вступления Украины в Североатлантический альянс/ Reuters

Военные армии НАТО восхищаются силой и мужеством украинской армии. По их мнению, Украину можно брать в Альянс хоть сейчас, однако главной преградой является то, что это политический вопрос.

Таким образом вопрос вступления Украины в НАТО изменил обоснование и скатился в политическую плоскость. Об этом рассказал расследователь из группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев в интервью BBC.

"Знаю, что неформально и неофициально военные профессионалы НАТО в восторге от украинской армии. Считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии", – говорит Грозев. По его словам, в НАТО оценили силу ВСУ, когда увидели, как украинская армия противостоит российским захватчикам.

Журналист-расследователь отметил, что натовские военные на вопрос о вступлении Украины в НАТО отвечают, что наше государство можно принимать хоть сегодня. Однако этот вопрос изменил обоснование. Если раньше он преимущественно зависел от уровня вооружения армии, то теперь военная техника, которой пользуется Украина, значительно обновилась за счет оказания военной помощи государствами-партнерами. Грозев говорит, что осталось поменять только самолеты, а всё остальное уже приближается к стандартам НАТО.

Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время в основном политический, говорит журналист. Кроме этого, он еще и должен быть частью переговорного процесса со страной-агрессором Россией.

Читайте такжеНАТО хочет вооружить Украину так, чтобы Путин не смог снова напасть - NYT"Но если бы Украина через пол года подняла вопрос о членстве в НАТО еще раз, и это не было бы частью договоренностей с Кремлем, то я уже уверен, что дверь откроется гораздо быстрее", – говорит Грозев.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при определенных условиях РФ тоже может стать членом Североатлантического альянса. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе, генсек НАТО сказал: "Для демократической страны нет ничего невозможного".

Читайте также:

viber
война в Украине НАТО вторжение России Bellingcat Североатлантический альянс
Реклама
Популярное
Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – завистьГороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с Азовом Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляНевероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреля 9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян
Поддержите Главред

Последние новости

13:25

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставки

13:12

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

12:51

Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайерамнение

12:49

Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

12:42

Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный ГрадВидео

Реклама
12:30

Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаВидео

12:11

"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в УкраинеВидео

11:46

"Переломы открытые, смотреть невозможно": оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерьВидео

11:34

Предоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington PostВидео

11:21

"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нацииВидео

11:13

Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

10:48

Оборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - АрестовичВидео

10:44

Рэпер Face о войне России против Украины: "Мне стыдно, что я русский"

10:38

РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах – Минобороны

10:37

Дефолт для России может быть хуже нефтяного эмбаргомнение

10:32

В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z:  захватчики ищут "нацистского снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

09:58

"Пока не выведут войска, мы вас не возим": таксист в Беларуси отказался везти оккупанта РФВидео

09:57

Ночью вражеские танки горят лучше: ВСУ "отминусовала" технику РФ и показали это на видео

09:55

Погорел на слове "паляниця": на Ровенщине задержали российского диверсанта со взрывчаткой

Реклама
09:44

Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

09:29

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

09:28

Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантамиВидео

09:15

Сколько еще продлится война в Украине: назван решающий фактор - он проявится в течение месяца

09:00

Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча

08:53

Война в Украине и лютая шизофрения Россиимнение

08:48

ВСУ сбили юбилейную 300-ю воздушную цель РФ – "поджарили" вражеский штурмовик Су-25

08:16

Поменять "Кощея" на мариупольцев: Аваков предложил, что делать с задержанным МедведчукомВидео

08:05

С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьВидео

07:47

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

07:36

Нельзя допустить, чтобы варварская выходка Путина увенчалась успехом - ДжонсонВидео

07:19

Москва приняла решение продолжать войну против Украины – АрестовичВидео

07:01

32 дня жизни в метро: без света и нормальной еды 2-летняя харьковчанка перестала ходитьВидео

06:39

ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины – освобождено 15 населенных пунктовВидео

06:38

Россия начинает пожинать первые плоды своих военных преступлений в Бучемнение

06:20

"Нужно молиться, чтобы были дожди": экс-директор ЦРУ назвал преимущество россиян в битве за Донбасс

05:45

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в УкраинеВидео

05:02

"Я бы намылил фейс Баскову": Кондратюк высказался о российских артистахВидео

04:30

Меладзе и Джанабаева впервые показали младшую дочь

04:01

Лукашенко кинет "бункерного": таролог дала неожиданный прогноз по войне в Украине

Реклама
03:50

Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает

03:37

От "второй сильнейшей" до толпы убийц: эксперт объяснил, чем нам грозит смена имиджа армии РФ

03:03

Константина Райкина уволили из основанной им Театральной школы из-за его осуждения войны в Украине

02:37

Касьянов рассказал, каким странам выгодно скорейшее завершение войны в Украине

02:05

"2-3 года выдержит и Украина, и Россия": Тука назвал фактор, который может изменить исход войны

01:36

Гармаш объяснил, почему "победоносные" планы Путина к 9 мая выгодны Украине

00:51

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:33

Зеленский обратился к украинцам и раскрыл детали о задержании МедведчукаВидео

00:26

Джамала поведала, как убегала от войны с детьми за границуВидео

00:25

Украинская звезда фильмов для взрослых стала волонтером и предрекает Украине светлое будущее

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять