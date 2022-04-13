Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

Грозев назвал главную преграду вступления Украины в Североатлантический альянс/ Reuters

Военные армии НАТО восхищаются силой и мужеством украинской армии. По их мнению, Украину можно брать в Альянс хоть сейчас, однако главной преградой является то, что это политический вопрос.

Таким образом вопрос вступления Украины в НАТО изменил обоснование и скатился в политическую плоскость. Об этом рассказал расследователь из группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев в интервью BBC.

"Знаю, что неформально и неофициально военные профессионалы НАТО в восторге от украинской армии. Считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии", – говорит Грозев. По его словам, в НАТО оценили силу ВСУ, когда увидели, как украинская армия противостоит российским захватчикам.

Журналист-расследователь отметил, что натовские военные на вопрос о вступлении Украины в НАТО отвечают, что наше государство можно принимать хоть сегодня. Однако этот вопрос изменил обоснование. Если раньше он преимущественно зависел от уровня вооружения армии, то теперь военная техника, которой пользуется Украина, значительно обновилась за счет оказания военной помощи государствами-партнерами. Грозев говорит, что осталось поменять только самолеты, а всё остальное уже приближается к стандартам НАТО.

Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время в основном политический, говорит журналист. Кроме этого, он еще и должен быть частью переговорного процесса со страной-агрессором Россией.

Читайте такжеНАТО хочет вооружить Украину так, чтобы Путин не смог снова напасть - NYT"Но если бы Украина через пол года подняла вопрос о членстве в НАТО еще раз, и это не было бы частью договоренностей с Кремлем, то я уже уверен, что дверь откроется гораздо быстрее", – говорит Грозев.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при определенных условиях РФ тоже может стать членом Североатлантического альянса. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе, генсек НАТО сказал: "Для демократической страны нет ничего невозможного".

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