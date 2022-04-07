В НАТО назвали условие нового расширения Альянса на Восток

Йенс Столтенберг не исключил, что Россия также может стать членом НАТО.
Россия может стать членом Североатлантического оборонного Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как подчеркнул он в интервью, которое опубликовано изданием Медуза, это может произойти после ухода Владимира Путина с поста президента РФ.
Отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе, генсек НАТО сказал: "Для демократической страны нет ничего невозможного".
Он напомнил, что раньше эксперты отвергали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, невзирая на мнение скептиков это произошло.
"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил Столтенберг.
Читайте такжеЕсли Украине завтра предложат вступить в НАТО, она согласится – Зеленский
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран НАТО заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений, поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.
Читайте еще:
- НАТО хочет сделать Украину "неудобоваримой для РФ", чтобы Путин не смог снова напасть - NYT
- Системы ПВО, противотанковое и тяжелое оружие: сегодня НАТО обсудит поставки военной помощи Украине
- НАТО не будет предоставлять оружие Украине – Кулеба