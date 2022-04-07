В НАТО назвали условие нового расширения Альянса на Восток

Йенс Столтенберг / Reuters

Россия может стать членом Североатлантического оборонного Альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как подчеркнул он в интервью, которое опубликовано изданием Медуза, это может произойти после ухода Владимира Путина с поста президента РФ.

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе, генсек НАТО сказал: "Для демократической страны нет ничего невозможного".

Он напомнил, что раньше эксперты отвергали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, невзирая на мнение скептиков это произошло.

"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил Столтенберг.

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