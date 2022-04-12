В НАТО раскрыли "кровавый" сценарий нового удара РФ и назвали направления

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Второй этап войны в Украине является неизбежным и он будет более сложным и кровопролитным, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Комментируя преднамеренное убийство мирных жителей русскими оккупантами, он назвал действия рашистов чрезвычайно "варварским и диким", Digi24.

"Но повторяю, мы ожидаем ближайшего возобновления боевых действий на значительно более широком фронте. Она будет иметь военную составляющую гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, мы будем иметь жертвы среди гражданского населения.

Нас ждет быстрое вступление на второй этап этой войны, уже очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", - добавил Джоаэне.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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