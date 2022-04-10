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В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — Bloomberg

10 апреля 2022, 20:21

На определенном этапе у восточных союзников НАТО начали заканчиваться запасы советского производства.

НАТО
/ Reuters

Североатлантический оборонный альянс может помочь Украине перейти на более современное оружие НАТО.

С такой инициативой выступили отдельные союзники Украины на Западе, которые хотят помочь нашей стране в разгар войны с Россией, учитывая перспективу, что она может затянуться на месяцы или даже годы, пишет Bloomberg.

Отмечается, что до этого страны отказывались от поставок передового вооружения во избежание необходимости учить украинскую армию им пользоваться.

В то же время на определенном этапе у восточных союзников НАТО начали закончиваться запасы советского производства.

Новая помощь НАТО: что известно

При этом некоторые союзники могут начать подготовку украинских солдат за пределами Украины, чтобы они могли поддерживать и использовать передовое вооружение. Об этом изданию рассказали источники, информированные о дискуссиях между странами G7 и НАТО. По словам одного из собеседников издания, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам западного оборонного альянса.

Вместе с тем страны-участницы НАТО пытаются обеспечить украинскую армию другим оружием, чтобы помочь ей сдержать российское наступление на востоке.

Добавим, что новое оружие, которое планируют прислать союзники, может не сразу помочь отразить новое большое наступление России на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран НАТО заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений, поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

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