Без света осталось почти 100 тысяч россиян: детали взрывов во Владивостоке

23 января жители Владивостока слышали взрывы, которые привели к пожарам на двух электроподстанциях. В результате пожара, сотни российских домов остались без электроснабжения. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Как указывают местные жители, возгорания на подстанциях на улицах Новожилова и Тихая Бухта произошли после того, как раздались громкие взрывы.
Без электроэнергии остались жители 475 многоквартирных домов (более 99 тысяч человек) и 125 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Приморью.
"По оперативным данным 23 января в 19.03 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории электроподстанции на улице Борисенко в г. Владивосток. Немедленно на место были направлены пожарные", - говорится в сообщении российского МЧС.
По данным местной энергетической компании, на подстанции произошло отключение двух трансформаторов, а также было зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.
В то же время, жители российского Владивостока делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видно пожар на электрической подстанции.
Смотрите видео на котором виден пожар на электических подстанциях во Владивостоке:
Взрывы в России
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 января стратегический нефтяной терминал в Ленинградской области России был атакован беспилотными летательными аппаратами. По данным источников, эта атака была выполнена беспилотниками СБУ.
Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в войне с Россией, сообщил корреспондент BILD Юлиан Репке. Эта стратегия включает изменения в целях ударов на территории страны-агрессора.
В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ. Этот аэродром является базой для стратегических бомбардировщиков.
Другие новости:
- Почему помощь Украине от ЕС уменьшается: глава МИД Польши назвал причины
- Война с НАТО уже идет, Запад не готов к таким ударам РФ, как по Украине - Гетман
- В ЕС приняли решение о заморозке активов РФ: какие страны против конфискации