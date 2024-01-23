Без света осталось почти 100 тысяч россиян: детали взрывов во Владивостоке

В результате взрывов на электроподстанциях во Владивостоке без света остались почти 100 тысяч россиян.

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Детали взрывов во Владивостоке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

23 января жители Владивостока слышали взрывы, которые привели к пожарам на двух электроподстанциях. В результате пожара, сотни российских домов остались без электроснабжения. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Как указывают местные жители, возгорания на подстанциях на улицах Новожилова и Тихая Бухта произошли после того, как раздались громкие взрывы.

Без электроэнергии остались жители 475 многоквартирных домов (более 99 тысяч человек) и 125 частных домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Приморью.

видео дня

"По оперативным данным 23 января в 19.03 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на территории электроподстанции на улице Борисенко в г. Владивосток. Немедленно на место были направлены пожарные", - говорится в сообщении российского МЧС.

По данным местной энергетической компании, на подстанции произошло отключение двух трансформаторов, а также было зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.

В то же время, жители российского Владивостока делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видно пожар на электрической подстанции.

Смотрите видео на котором виден пожар на электических подстанциях во Владивостоке:

Скриншот

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 января стратегический нефтяной терминал в Ленинградской области России был атакован беспилотными летательными аппаратами. По данным источников, эта атака была выполнена беспилотниками СБУ.

Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию в войне с Россией, сообщил корреспондент BILD Юлиан Репке. Эта стратегия включает изменения в целях ударов на территории страны-агрессора.

В ночь на 10 января два беспилотника (БПЛА) упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ. Этот аэродром является базой для стратегических бомбардировщиков.

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