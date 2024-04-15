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Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby

Анна Ярославская
15 апреля 2024, 09:31обновлено 15 апреля, 10:07
Новый дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками. В 2022 году в мире ему не было альтернативы.
Черноморский флот, дрон Sea Baby
Украинские дроны Sea Baby могут донести тонну взрывчатки на тысячу километров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СБУ

Модернизированные украинские морские дроны Sea Baby могут доставлять почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. В результате СБУ может доставать цели противника практически в любой точке Черного моря. Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в эфире телемарафона 14 апреля.

При этом он не раскрыл все технические характеристики, но отметил, что это "новые поколения дронов", над совершенствованием которых совместно работают специалисты СБУ с МВД и "другими побратимами", передает Суспільне.

По словам представителя СБУ, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большие, однако неманевренные, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".

"Сегодня дрон стоимостью в 8,5 миллионов гривен уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов", - рассказал Дехтяренко.

Представитель СБУ добавил, что украинские морские дроны уже поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.

Дроны Sea baby - уникальное украинское оружие

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об уникальной разработке СБУ - морских дронах Sea baby, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

По его словам, над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", – подчеркнул Малюк.

В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет первыми в мире государством, у которого есть свой флот беспилотных морских дронов.

Смотрите видео - Как выглядят дроны Sea Baby и на что они способны:

Дроны Sea Baby - что о них известно

Sea Baby (в переводе с английского -  "Морской малыш") — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.

Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передает Википедия.

Первые модели были созданы к июлю 2022 в коллаборации со специалистами ВМСУ и некой частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР.

6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА с названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.

СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море.

17 июля 2023 два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост.

14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном.

В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре — гидрографический катер "Владимир Козицкий".

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