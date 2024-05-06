В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

Известно, что этих истребителей еще даже нет в Украине.

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В РФ не сдерживают эмоций по поводу скорого появления в Украине западной авиации / Коллаж Главреда, фото: УНИАН, ОПУ

Страна-агрессор Россия будет "воспринимать" передачу Украине истребителей F-16 как передачу "носителей ядерного оружия".

Такое заявление сделали в МИД России в понедельник, 6 мая. К слову, во вторник, 7 мая, запланирована нелегитимная инаугурация диктатора Владимира Путина.

Стоит отметить, что раньше Москва реагировала на передачу ВСУ этих самолетов более сдержано, утверждая, что будет целиться по якобы инфраструктуре под западную авиацию внутри Украины.

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Теперь в Кремле вспомнили, что некоторые модификации F-16 разработаны как платформы для ядерного вооружения. Однако, как говорится в заявлении МИД страны-агрессора, Москва будет "воспринимать" как ядерный ракетоноситель все F-16 - вне зависимости от модели.

"В случае передачи Украине истребителей F-16 Россия будет воспринимать эти самолеты как носители ядерного оружия… Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО", - цитируют российские СМИ ведомство Сергея Лаврова.

F-16 в Украине - когда появятся самолеты

На Западе считают, что первые американские истребители F-16 появятся в Украине ближе к лету. При этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш отмечал, что сроки поставок постоянно сдвигали.

Украинские пилоты сейчас обучаются в США и Дании. О каком количестве истребителей идет речь - пока неизвестно.

Американский пилот F-16 Питер Гринбург, в свою очередь, намекал, что обычные граждане в любом случае узнают о передаче этих самолетов из новостей.

"То, что мы как общественность видим: нет F-16, нет F-16, нет F-16, нет F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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