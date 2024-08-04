"Спектр возможностей очень большой": на что способны F-16 в Украине

Для выполнения полного комплекса задач на фронте Украине нужно хотя бы 40 истребителей F-16. Сейчас неофициальные источники сообщают о прибытии в Украину 6 бортов, но даже они могут улучшить ситуацию, рассказал 24 каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, ключевую роль играет то, с какими средствами поражения поступят самолеты. Речь идет в частности о ракетах и бомбах различного уровня. Как известно, один борт F-16 может взять 120 наименований вооружения. Некоторые из их видов уже в Украине, поэтому с прибытием истребителей эти средства только улучшат свою функциональность.
"Для того, чтобы расширить возможности самолета, надо увеличить номенклатуру средств поражения, которые нам передают, начиная от противотанковых ракет и заканчивая крылатыми. Поэтому спектр возможностей очень большой", - говорит Свитан.видео дня
Эксперт убежден, что даже один F-16 с мощным оснащением сможет выполнить достаточно серьезную работу, например, поднимать большое количество ракет или бомб в небо.
"Сейчас 6 самолетов будет достаточно, чтобы использовать те партии средств поражения, которые в начале нам дадут. А уже постепенно с увеличением количества самолетов, будет расти спектр вооружения", - добавил он.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Передача Украине F-16 - последние новости
Напомним, 1 августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. По его словам, самолеты уже в Украине. Однако украинская сторона пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу.
Накануне Bloomberg также сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16. Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного, также неизвестно, смогут ли украинские пилоты их немедленно применить, или еще нужно время на подготовку авиации к воздушным боям.
Ранее The Wall Street Journal писало, что США оснастят десятки истребителей F-16, которые передадут Украине, современным вооружением. Вместе с самолетами Украина получит ракеты американского производства и другое передовое оружие.
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