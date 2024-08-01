"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

Оккупанты не стали запускать дальнобойные ракеты вслед за волнами ударных беспилотников, как это было раньше.

https://glavred.info/ukraine/kto-to-rasstroilsya-iz-za-vozmozhnogo-pribytiya-f-16-v-ukrainu-rf-izmenila-taktiku-udara-10584950.html Ссылка скопирована

Украинцам нужно делать выводы об F-16 в практическом ключе, считает Иван Киричевский / Коллаж: Главред, фото: Facebook Іван Киричевський

На фоне новостей о том, что в Украину прибыли первые западные истребители F-16, эксперт Defense Express Иван Киричевский обратил внимание на одну странную вещь во время массированной воздушной атаки страны-агрессора РФ в ночь на 31 июля.

По его словам, оккупанты не стали запускать дальнобойные ракеты вслед за волнами ударных беспилотников, как это было раньше. Количество вопросов эксперту о том, почему этого не произошло, создало для него впечатление, что "будто кто-то расстроился".

"Действительно, к этому моменту некоторые западные СМИ успели насыпать минорных нот по теме, что мол прибытие F-16 в Украину "не даст перелома на фронте", но здесь нужно объяснить логику их размышлений. Западные журналистики и аналитики сразу брали планку, что F-16 должны выполнить что-то типа "шайтан-арба" (*"дьявольской птицы"), само появление которого в нашем небе должно было покрыть позором всю тактическую авиацию "ВКС РФ"; но так как объективное соотношение сил все равно пока будет оставаться в пользу россиян, то видите "кина не будет", — написал Киричевский в Facebook.

видео дня

Аналитик Defense Express отметил, что международные медиа дальше позволяют себе "малопрофессиональные размышления" в стиле шоу по телевидению, а вот украинцам необходимо делать выводы в практическом ключе.

Речь идет о платформах, которые имеют физический ресурс выше, чем у советских самолетов МиГ-29 и Су-27. F-16 нужны украинским защитникам для того, чтобы было на чем летать и воевать, ведь старая техника не вечная.

"F-16 хотя бы позволят более эффективно применять то авиационное вооружение, которое сейчас на головы оккупантам скидывается в импровизированном порядке с советских самолетов, то есть управляемые авиабомбы JDAM-ER и SDB, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM (против вражеских радаров). Я лично думаю, что от этого эффект будет сопоставим с тем, как летом 2023 года ВСУ получили от США кассетные снаряды DPICM", — считает Киричевский.

Соответственно, эффективность утилизации ВС РФ при ударах с воздуха должна вырасти минимум на 15%. Хоть на F-16 и нельзя прицепить SCALP-EG и Storm Shadow, ведь конструкция истребителя это не предусматривает, необходимо оставить пространство для веры в чудо. К примеру, вариант адаптации старых Су-24М под западные крылатые ракеты также звучала как "нездоровая фантасмагория".

"Ну и о войне в воздухе – в отличие от Су-27 и МиГ-29, F-16 хотя бы может стрелять ракетами "воздух-воздух" в режиме "выстрел-забыл", что должно существенно упрощать задачу сбивать воздушные цели врага при защите критической инфраструктуры в тыловых районах, или же улучшает шансы на выживание при контакте с тактической авиацией врага", — резюмировал Киричевский.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки F-16 Украине - последние новости

31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

По данным The Telegraph, F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

По данным СМИ, западная авиация использовалась ВСУ пока только в роли поддержки сил ПВО.

Газета The Times сообщила, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред