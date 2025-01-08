ВСУ 'разнесли' командный пункт РФ в Харцызске: Генштаб раскрыл детали удара

Коротко:
- ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту РФ
- С командного пункта планировались атаки на город Курахово
В среду, 8 января, ВСУ прицельно ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Объект располагался в городе Харцызск Донецкой области, который сейчас находится под оккупацией. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области", - говорится в сообщении.видео дня
По данным Генштаба, российские оккупационные войска использовали это здание для координации атак против Сил обороны, а также для организации обстрелов мирного населения. В частности с этого командного пункта враг планировал и отдавал приказы об атаках против жителей города Курахово.
"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц. Слава Украине", - добавили военные.
Удары ВСУ по объектам РФ - последние новости
Напомним, 7 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты РФ в районе села Белая в Курской области. Генштаб ВСУ отметил, что такие удары являются важным элементом боевых действий на территории РФ.
Также ночью 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в городе Энгельс Саратовской области РФ. Пораженный объект обеспечивал топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.
Как сообщал Главред, удар по нефтебазе в Саратовской области может снизить активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Аналитики Defense Express отмечают, что поражение резервуаров с редким топливом Т-8В может существенно повлиять на способность РФ наносить удары по Украине.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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