В Украине подорожали некоторые фрукты: сколько стоит килограмм

Виноград подорожал до 249,08 грн, а яблоки - до 34,63 грн.

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В Украине подорожали яблоки и виноград / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Средняя цена на виноград

Средняя цена на яблоки

В Украине выросли цены на яблоки и виноград. Об этом сообщает Минфин.

Отмечается, что по состоянию на 7 января, виноград подорожал почти на 21% в сравнении с декабрем 2024 года.

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Таким образом, средняя цена на виноград находится на уровне 249,08 гривны за килограмм, хотя в декабре 2024 года среднемесячная цена винограда была на уровне 206,11 грн/кг.

Кроме того, растет среднемесячная цена на украинские яблоки. В декабре этот фрукт в среднем стоил 34,25 гривны за килограмм, а по состоянию на 7 января - 34,63 грн/кг.

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Как писал Главред, стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена килограмма тертого какао уже превысила 1000 гривен. Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь рассказал, что полное подорожание шоколада и какао в Украине стоит ожидать в ближайшее время.

Кроме шоколада, дорожает и кофе. По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

Между тем цены на молоко-сырье в Украине стабилизировались. Известно, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС, цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. А средняя цена на молоко первого сорта - 17,65 грн/кг без НДС, она не изменилась относительно второй половины ноября.

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