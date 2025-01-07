Конец войны и 'тайная сделка' между США и Россией: главное из интервью Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отметил, что надеется закончить войну в Украине за 6 месяцев и оценил шансы Украины вступить в НАТО.

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Конец войны в Украине и вступление в НАТО - главное из интервью Трампа / Колаж Главреда, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Вкратце:

К какому сроку Трамп собирается закончить войну

Когда может состояться встреча Трампа и Путина

Сможет ли Украина вступить в НАТО

В резиденции Мар-а-Лаго состоялась первая пресс-конференция Дональда Трампа после официального признания его победы на президентских выборах.

Во время своего выступления Трамп затронул ключевые вопросы международной политики, среди которых расходы стран-членов НАТО на оборону, перспектива вступления Украины в Альянс, его возможные встречи с президентом России Владимиром Путиным и окончание войны в Украине.

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Главред собрал главные заявления Трампа, касающиеся Украины.

Об окончании войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, чья инаугурация состоится 20 января, заявил, что война России против Украины может еще больше обостриться. Трамп раскритиковал подход действующего президента Джо Байдена к этому конфликту, обвинив его администрацию в "провоцировании войны".

"Эта война может стать гораздо хуже, чем сейчас", - добавил он.

Трамп выразил надежду, что война завершится в течение шести месяцев, но отметил, что остановить боевые действия теперь стало значительно сложнее.

"Я надеюсь, за шесть месяцев", - отметил Трамп в ответ на вопрос журналистов относительно вероятных сроков окончания российско-украинской войны, передает Укринформ.

О ситуации в мире

Новоизбранный президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго в очередной раз резко раскритиковал внешнеполитическую деятельность Джо Байдена.

Трамп обвинил Байдена в провалах в урегулировании кризисов в Афганистане, России и Сирии, подчеркнув, что во время своего предыдущего срока "не было войн".

"Мы победили ИГИЛ, - добавил он. У нас не было войн. Теперь я вхожу в мир, который пылает от России, Украины и Израиля".

Он повторил свою позицию, заявив, что вывел бы войска из Афганистана "с достоинством и силой".

Трамп также заявил, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана стал для России стимулом к вторжению в Украину.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

О встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин желает встретиться с ним, однако такая встреча до инаугурации была бы неуместной.

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго (Флорида) Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с Путиным для обсуждения ситуации в Украине, отметил: "Я не могу сказать точно, но знаю, что Путин хотел бы встретиться".

"Я не думаю, что уместно встречаться до 20-го числа, которое я ненавижу, потому что, знаете, каждый день убивают людей, много-много молодых людей, солдат", - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп еще раз подчеркнул, что эта война не должна была бы состояться.

"Я гарантирую вам, если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло", - резюмировал Трамп.

О вступлении Украины в НАТО и соглашении с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Джо Байден, возможно, нарушил некую "договоренность" о невступлении Украины в НАТО, и заявил, что "может понять чувства" России в этом контексте.

Трамп возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину на администрацию Байдена. Он отметил, что перспектива вступления Украины в НАТО была "существенной проблемой для России в течение многих лет".

"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы - ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", - добавил Трамп.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

На уточняющий вопрос журналиста, станет ли Украина никогда не членом НАТО, Трамп ответил, что считает, что это всегда было очевидным.

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", - заявил он.

О расходах НАТО на оборону

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свою позицию, что страны НАТО должны выделять на оборону не менее 5% ВВП.

Он напомнил, что во время своего первого президентского срока добился увеличения оборонных расходов членов Альянса. Трамп отметил, что европейские страны сталкиваются с большими угрозами, чем США, но тратят на оборону значительно меньше.

В частности, он вспомнил закрытую дискуссию с лидерами НАТО, когда один из премьер-министров поинтересовался, означает ли невыполнение обязательства тратить 2% ВВП на оборону, что США могут отказаться помогать в случае агрессии.

"Должно быть 5%, а не 2%. Но на тот момент было 2%", - добавил Трамп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он подтвердил свою позицию относительно повышения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП.

"Если у вас есть страна и постоянные вооруженные силы, то это 4%. Я думаю, что они должны быть ....Вони в опасном положении. Они все могут себе это позволить. Но они должны быть на уровне 5%, а не 2%", - продолжил избранный президент США.

Расходы стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

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