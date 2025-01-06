'Быстрого и легкого решения не будет': Макрон - о завершении войны в Украине

Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям" по территориальным вопросам.

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Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Макрона:

Быстрого завершения войны в Украине не будет

Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам

США должны посадить РФ за стол переговоров, а европейцы должны обеспечить гарантии безопасности

Быстрого и легкого завершения войны в Украине не будет. Киев должен вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время ежегодной встречи французских послов, пишет BFMTV.

Французский президент призвал Украину "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". По его словам, "только они (украинцы - Главред) могут их вести", чтобы найти путь к завершению войны, вызванной российским вторжением в 2022 году.

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"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - заявил Макрон.

Зато европейцы, по его мнению, должны "построить гарантии безопасности" для Украины. Макрон утверждает, что для Европы - это "будет первоочередной обязанностью".

Кроме этого, Макрон подчеркнул, что в нынешних условиях не следует ожидать "быстрого и легкого решения" в Украине. В то же время президент Франции заявил, что капитуляция Украины не будет приемлемой ни для Европы, ни для США.

"Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет", - отметил он.

Макрон добавил, что доверие к Западу будет подорвано, если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от войны.

Завершение войны в Украине - прогнозы

Напомним, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что 2025 год не будет решающим для Украины в военных действиях и геополитике. По его мнению, война может длиться еще три года, а Украина сможет вернуть границы 1991 года только к 2027 году.

Также политолог Владимир Фесенко утверждает, что лидер РФ Владимир Путин имеет несколько вариантов для завершения войны в Украине. Один из наиболее вероятных сценариев - режим прекращения огня на основе перемирия.

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп может дистанцироваться от проблемы российской агрессии против Украины, если не сможет достичь быстрого завершения боевых действий. Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный и отметил, что Трамп уже проявлял подобное поведение в других ситуациях, например, с Северной Кореей и Китаем.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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