Украинцы массово скупают доллары: что будет с курсом - прогноз аналитиков

Нацбанк Украины проводит достаточно активную политику, чтобы не было быстрого обесценивания гривни.

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Что будет с курсом доллара - прогнозы экспертов / УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Нацбанк стабилизирует ситуацию с курсом валют

Гривня продолжит девальвацию

Хранить все сбережения в долларах нежелательно

В пятницу, 10 января, курс доллара в Украине вырос до рекордных 43 гривен и даже выше в некоторых банках. Украинцы, видя повышения курса, стали активно покупать американскую валюту. Эксперты спрогнозировали, что буде с курсом дальше и стоит ли становиться в очередь в обменник.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сказал ТСН, что Нацбанк Украины проводит достаточно активную политику, чтобы не было быстрого обесценивания гривни. Но это не меняет общий тренд по ее девальвации.

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С ним согласен и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

"Можно говорить о новом валютном коридоре на межбанке – 42,2-45,5 грн/доллар, соответственно на наличном рынке это более 43 грн/доллар. Благодаря финансовой помощи наших зарубежных партнеров нет фундаментальных экономических факторов для быстрой девальвации гривни. Имеются определенные спекулятивные факторы, но у Нацбанка есть ресурсы и, надеюсь, что он их использует, чтобы сдержать девальвационный темп гривны. Если так произойдет, то наличный доллар постепенно прекратит дорожать и остановится на 43 грн", - считает он.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в течение недели с 13 по 19 декабря не следует ожидать значительного подорожания доллара. По его мнению, регулятор, скорее всего, стабилизирует ситуацию.

Эксперты советуют украинцам не продавать наличные доллары без крайней необходимости. В том, что касается покупки долларов - прогнозы разнятся.

Пендзин считает, что в первые три месяца 2025 года курс наличной гривны не достигнет 44 грн/доллар (+2%), поэтому гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будут прибыльнее инвестиций в покупку наличной валюты.

Шевчишин согласен, что гривневые инвестиционные инструменты пока могут принести большую прибыль, чем покупка наличной валюты. Однако в длительной перспективе валюта может дать доход, сопоставимый если не с ОВГЗ, то, по крайней мере, с гривневыми депозитами.

"Но вкладывать все без исключения средства в валюту вряд ли целесообразно. Возможна такая стратегия: краткосрочная перспектива – гривневые депозиты или ОВГЗ, долгосрочная – покупка валюты. Сейчас лучше дорожающий доллар, а не евро, потому что курс евро в ближайшие месяцы может снизиться до паритетного с долларом", - сказал Шевчишин.

По мнению Забловского, манипуляции с валютой стоит поставить на паузу, пока не произойдет смена президента в Соединенных Штатах. Пока можно покупать ОВГЗ и банковские слитки драгоценных металлов. Эксперт добавил, что золото не будет дешеветь, но прибыль даст не раньше, чем через несколько лет.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин посоветовал в первой половине года покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

В 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что бюджет страны предусматривает среднегодовой курс на уровне 45 грн/долл. По его словам, в 2025 году курс доллара будет оставаться в пределах 42-45 грн за доллар без значительных колебаний.

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Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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