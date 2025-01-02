Подорожает ли доллар в 2025-м: глава Комитета экономистов Украины дал ответ

У НБУ сейчас рекордные золотовалютные резервы, которых у него не было даже при лучших условиях в мирное время, что позволит контролировать валютные колебания.

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Подорожает ли доллар в 2025-м/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Подорожает ли доллар в 2025 году

Изменятся ли цены на товары и услуги в Украине в 2025-м

Цена на доллар в Украине в 2025 году, вероятно, останется в пределах 42-45 грн. за доллар.

Очень большого и резкого скачка стоимости доллара скорее всего не будет. Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак в интервью Главреду.

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"В бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 грн за доллар, и он, вероятно, останется в пределах 42-45 грн. До 100 гривен он точно расти не будет, ведь благодаря внешней финансовой поддержке Нацбанк имеет рекордные золотовалютные резервы, которых у него не было даже при лучших условиях в мирное время, что позволит контролировать валютные колебания", - пояснил Новак.

Также он ответил, как в 2025 году могут меняться цены на товары и услуги и стоит ли ожидать высокой инфляции.

"Высокой инфляции в любом случае не будет, ведь покупательная способность украинцев будет снижаться, что не позволяет формировать высокий спрос на товары и услуги. Поэтому из-за этих объективных обстоятельств не будет источника для слишком высоких темпов инфляции", - отметил Новак.

Курс доллара в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что доллар может быть по 47 гривен - украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году. В 2024 году курс доллара больше всего вырос в весенние месяцы.

Также сообщалось о новом историческом максимуме - курс доллара "подскочил" перед Новым годом. Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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