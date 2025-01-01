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Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

Анастасия Заремба
1 января 2025, 09:00
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2025 год для Украины будет сложным, но экономическую ситуацию будут пытаться держать под контролем.
Андрей Новак, прогноз на 2025 год
Фактор войны будет определяющим для экономической ситуации в 2025 году - Андрей Новак / Коллаж Главред

В 2025 году военная ситуация и поддержка Украины со стороны западных союзников станет главным фактором, который будет определять экономическую ситуацию в стране. В интервью Главреду глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал, чего ждать украинцам в наступающем году.

С 1 января в Украине официально повышают налоги. Как это повлияет на состояние экономики?

На сегодня развитие экономической ситуации в стране больше всего зависит от ситуации на фронте. К сожалению, 2024 год не стал годом уменьшения интенсивности войны. Наоборот, Россия в этом году еще больше усилила боевые действия. Это, безусловно, негативно влияет на экономику: начиная с психологического фактора, вызвавшего очередную волну девальвации гривни, и заканчивая прямыми экономическими потерями из-за атак на энергетику и разрушения инфраструктуры в прифронтовых районах.

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К сожалению, фактор войны и в дальнейшем будет определяющим для экономической ситуации в следующем году. Повышение налогов во время войны вызывает шквал критики, но, к сожалению, нам этого не избежать. Потому что война, особенно во время ее интенсификации, требует значительных ресурсов, которые можно взять из двух источников: собственного бюджета (центрального и местного) и внешней помощи.

Наши партнеры, которые, к счастью, не оставили Украину наедине с врагом, достаточно масштабно нас поддерживают, помогают покрывать значительный дефицит бюджета и пополнять золотовалютные резервы НБУ, что является ключевым фактором для поддержания курса гривны. В то же время они ожидают, что Украина также будет увеличивать поступления в бюджет, чтобы иметь собственные ресурсы для обеспечения обороны. Поэтому, как бы нам не хотелось, к повышению налогов следует относиться объективно и рассматривать их в контексте обстоятельств войны.

Может ли повышение налогов иметь негативные последствия для экономики?

Конечно, потому что для юридических лиц это означает уменьшение прибыльности, возможностей для развития и повышения зарплат работникам. Для физических лиц это означает снижение покупательной способности и снижение уровня жизни для подавляющего большинства украинцев.

Относительно поддержки западных партнеров: какой она будет в следующем году? Хватит ли ее для стабилизации экономики?

Судя по заявлениям практически всех политических лидеров стран-партнеров, они не планируют уменьшать поддержку Украины в 2025 году. Наоборот, в их бюджетах большинство партнеров предусмотрели увеличение помощи.

С другой стороны, руководители международных финансовых институтов также неоднократно заявляли, что Украина будет получать столько поддержки, сколько нужно.

Эта помощь направлена преимущественно на военные нужды, останется ли поддержка социальной сферы? Ведь ранее говорили о возможном сокращении социальных расходов.

Уменьшение социальных расходов запрещено внутренним украинским законодательством, поэтому уменьшения зарплат и пенсий точно не будет. Другой вопрос - будет ли индексация и в каком объеме. Принятый бюджет на 2025 год показывает, что половина расходов направлена на оборону. Другая половина - на все остальные сферы, включая социальную.

Что будет влиять на курс валют? Возможен ли существенный рост доллара?

В бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 грн за доллар, и он, вероятно, останется в пределах 42-45 грн. До 100 гривен он точно расти не будет, ведь благодаря внешней финансовой поддержке Нацбанк имеет рекордные золотовалютные резервы, которых у него не было даже в лучших условиях в мирное время, что позволит контролировать валютные колебания.

Как в таком случае будут меняться цены на товары и услуги? Стоит ли ожидать высокой инфляции в следующем году?

Высокой инфляции в любом случае не будет, ведь покупательная способность украинцев будет снижаться, что не позволяет формировать высокий спрос на товары и услуги. Поэтому из-за этих объективных обстоятельств не будет источника для слишком высоких темпов инфляции.

Ожидается ли повышение коммунальных тарифов в 2025 году?

Во время отопительного сезона тарифы не будут повышаться. Однако после его завершения пересмотр вполне вероятен. Насколько существенным будет повышение, будет зависеть от тогдашних обстоятельств, в частности цен весной и курса гривны.

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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