Дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - детали

Кратко:
- Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае
- Атака дронов состоялась 20 февраля
- Сейчас россияне устанавливают сумму ущерба
Дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию Нововеличковская в Краснодарском крае. Работа НПС была остановлена. Об этом сообщают источники в спецслужбах, передает РБК-Украина.
Отмечается, что атака дронов СБУ состоялась 20 февраля. Нефтеперекачивающая станция Нововеличковская является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани. Через нее идет поставка на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.
Сообщается, что удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. Сейчас россияне устанавливают сумму ущерба.
"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждый такой "хлопок" приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом", - подчеркнул источник в СБУ.
Удары по российским НПЗ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрани Самарской области. РосСМИ со ссылкой на очевидцев писали по меньшей мере о двух взрывах. Местные власти подтвердили атаку и пожар на НПЗ.
В ночь на 15 февраля жители Волгограда сообщили о серии мощных взрывов. По словам местных, первые удары прозвучали около 03:15, сопровождаясь яркими вспышками в небе.
В ночь на 13 февраля дроны Службы безопасности Украины нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции Андреаполь в Тверской области РФ.
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Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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