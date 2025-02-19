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Дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ, вспыхнул пожар

Анна Ярославская
19 февраля 2025, 08:49
29
Очевидцы сообщали как минимум о двух взрывах. Местные власти подтвердили атаку и пожар на НПЗ.
Последствия атаки на Сызрань
Последствия атаки на Сызрань / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Самарскую область РФ атаковали дроны
  • Род удар попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрани Самарской области. РосСМИ со ссылкой на очевидцев писали как минимум о двух взрывах. Местные власти подтвердили атаку и пожар на НПЗ.

Около 02:00 Telegram-каналы страны-агрессора писали о массированной атаке и движении БпЛА в направлении города. Вскоре там раздались первые мощные взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

видео дня

В Сети появились кадры с места "прилетов". На фото и видео столб дыма и пожар.

Смотрите видео - Кадры последствий атаки на Сызранский нефтеперерабатывающий завод:

Скриншот

О последствиях атаки украинских дронов также сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев. По его словам, пострадавших, предварительно, в результате атаки нет, на месте работают оперативные службы.

Несмотря на то, что на место попадания, по словам губернатора, выехали все экстренные службы, пожар им еще не удалось локализовать или прекратить.

Отметим, ОАО Сызранский нефтеперерабатывающий завод — завод топливного профиля, входит в состав ПАО НК Роснефть.

Атаки на российские НПЗ - последние новости

В ночь на 17 февраля в Краснодарском крае РФ произошла масштабная атака беспилотников. Под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС Кропоткинская.

В ночь на 11 февраля в российские города Энгельс и Саратов атаковали дроны. В Энгельсе зафиксировали по меньшей мере 11 взрывов вблизи аэродрома. В Саратове после взрывов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Роснефти.

Как сообщал Главред, Силы обороны поразили важный объект РФ. В Генштабе ВСУ сообщили, что высокоточный и скоординированный удар на Курщине привел к уничтожению пункта управления врага. Украинские военные осуществили эту операцию в рамках системной работы.

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