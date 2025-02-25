Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации: министр раскрыл детали

Граждане Украины за рубежом смогут получить бронирование от мобилизации через специальные центры.

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Украинцы за границей смогут получить бронирование и работу в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Чернышова:

Украинцы за границей смогут получить бронирование от мобилизации

В странах с наибольшим количеством украинцев создаются центры для будущего трудоустройства в Украине

Украинцы, которые находятся за границей, смогут получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине через специальные зарубежные центры. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев, пишет "Европейская правда".

По его словам, в странах с наибольшим количеством украинцев создаются Unity Hub - специализированные центры, которые помогут в будущем привлекать граждан, находящихся за границей, к рынку труда в Украине.

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"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - пояснил Чернышов.

Такие центры будут предлагать широкий спектр услуг, в частности трудоустройство и возможность бронирования для специалистов в критически важных отраслях. Министр отметил, что бронирование могут получить все, для кого это предусмотрено в соответствующих сферах.

Бронирование в Украине - последние новости

Напомним, работники теплокомпаний, водоканалов и управления отходами смогут получить бронь от мобилизации - до 75% военнообязанных в этих сферах. Соответствующий указ №69/2025 подписал 5 февраля президент Владимир Зеленский.

Также несмотря на 100% бронирование медработников государственных и коммунальных учреждений, отдельных специалистов могут мобилизовать по запросу Минобороны. Минздрав совместно с департаментами здравоохранения будет формировать списки, чтобы не нарушить работу гражданских больниц.

Как сообщал Главред, Кабмин продлил срок действия отсрочек для забронированных работников до 31 марта. Это даст предприятиям время подтвердить статус критически важных и перебронировать работников. Бронирование возможно до 1 апреля без 72-часовой верификации.

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Кто такой Алексей Чернышов? Алексей Чернышов - украинский государственный и политический деятель, предприниматель. Вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины с 3 декабря 2024 года, пишет Википедия. Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве, восстановил реформу корпоративного управления в Группе Нафтогаз. Имеет более 20 лет опыта работы в частном секторе экономики в Украине и за рубежом - в сферах финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ.

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