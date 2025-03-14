Гарантий Украина на получит: Огрызко объяснил в чем суть сделке по минералам

Он рассказал, зачем этот договор нужен Трампу на самом деле.

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Огрызко объяснил в чем суть сделке по минералам / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Вы узнаете:

Почему сделка о полезных ископаемых не даст Украине гарантий безопасности

Зачем она нужна Трампу на самом деле

Соглашение о полезных ископаемых не даст Украине никаких гарантий безопасности - этот документ не может их давать по определению.

Об этом на чате в Главреде рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что полезные ископаемые – это практический бизнес-проект, который реализуется теми, кто хочет зайти и что-то здесь добывать, продавать, получать выгоду и так далее, а гарантии безопасности – это о другом.

"Поэтому давайте не впадать в эйфорию, ожидая, что это соглашение нас каким-то образом защитит. Это фантазии. Нам нужна другая форма гарантии, и это понятно. Надеюсь, что во время переговоров в Саудовской Аравии именно эти темы были главными и именно поэтому разговор длился так долго", - отметил эксперт.

Огрызко объяснил, что этот документ нужен президенту Трампу, чтобы сказать, что 51-й день его президентства был отмечен огромной победой – мол, "вот смотрите, у меня две бумажки, на которых написано, что я сэкономлю вам 500 миллиардов долларов".

Смотрите полное видео чата с Владимиром Огрызко:

Переговоры Украины и США

"Можно сказать и триллион долларов, можно сказать и пять триллионов долларов – не имеет значения.Трампу ежедневно нужны победы. И поэтому ему нужна эта условная сделка, которая пока ни американским инвесторам, ни украинским ответчикам ничего практического не дает и ни к чему не обязывает. Вот, собственно, история этого соглашения. Что будет потом – посмотрим", - подытожил эксперт.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых - новости Украины

Как сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение между Украиной и США по минеральным ресурсам будет подписано в ближайшее время. Он назвал переговоры с главой ОПУ Андреем Ермаком успешными и подчеркнул, что это станет основой для долгосрочного экономического партнерства.

Также президент США Дональд Трамп считает, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для восстановления военной помощи Украине, сообщает NBC News. По данным источников, Трамп требует изменения позиции Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, включая уступки территорий в пользу России.

Кроме этого, политический эксперт Тарас Загородний отметил, что соглашение является успехом украинской дипломатии, а сам договор - "рамочным" и не обязывает Украину к немедленным действиям. По его прогнозу, документ все же будет подписан, ведь для этого не требуется присутствие Владимира Зеленского.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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