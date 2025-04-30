Украина уже сегодня подпишет соглашение о недрах с США - Bloomberg

Украина и США готовятся к подписанию стратегического соглашения по природным ресурсам.

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США и Украина подпишут соглашение, пишет Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: Википедия, cusu.edu.ua, ОП

Кратко:

Украина и США сегодня могут подписать соглашение о недрах

Министр Свириденко уже отправилась в США

Украина готова подписать соглашение с США по природным ресурсам уже в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По словам собеседника агентства, проект договоренности уже финализирован, а подписание может состояться уже в среду.

В рамках соглашения планируется создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами в Украине. Министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для участия в церемонии подписания, отмечает Bloomberg.

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О чем соглашение

Документ предусматривает создание условий для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии. При этом Соединенные Штаты признают стремление Украины избежать конфликта этого соглашения с ее планами вступления в Европейский Союз - ключевым вопросом в переговорах для Киева.

Кроме того, согласно документу, только будущая военная помощь США после подписания соглашения будет засчитываться в американский взнос в фонд. Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Вашингтон согласился не включать в это соглашение десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной с начала полномасштабного вторжения России.

Bloomberg отмечает, что подписание происходит на фоне растущего недовольства президента США Дональда Трампа задержками в достижении прекращения огня. Он ставит под сомнение готовность президента РФ Владимира Путина продвигаться к мирному плану, который Трамп стремится реализовать в первые 100 дней своей новой администрации. В Белом доме сообщили, что Трамп уверен в достижении договоренности с Украиной по стратегическим минералам.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко / Фото: Главред

Соглашение должно "усилить стратегическое партнерство сторон для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на широкомасштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России", говорится в документе.

Впрочем, два технических документа, регламентирующих работу фонда, еще не согласованы, отмечает источник Bloomberg. В апреле стороны уже подписали меморандум о намерениях, после чего продолжались технические согласования. Договоренность предоставит США первоочередное право на доходы, которые будут поступать в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролировать Вашингтон.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых: что стоит знать

Ранее в этом году попытка подписания соглашения сорвалась из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом США Джей-Ди Венсом в Белом доме. Впоследствии Зеленский встречался с американским лидером в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

17 апреля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме заявил, что США подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых "на следующей неделе".

Как ранее сообщал Главред, обновленный проект соглашения включал жесткие условия для Киева. Ключевым пунктом соглашения является требование, чтобы половина доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры направлялась в инвестиционный фонд под контролем США.

Обновленная версия соглашения об украинских полезных ископаемых свидетельствует о намерении руководства США прибрать к рукам Америки все украинские ресурсы и заблокировать доступ к ним для Европы. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно черновику документа, который получили журналисты, администрация Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все инфраструктурные и добывающие проекты в рамках соглашения о партнерстве с Украиной.

Больше о соглашении:

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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