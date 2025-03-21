Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

Анна Ярославская
21 марта 2025, 09:56
951
Соглашение о минералах между Украиной и Штатами до сих пор не подписано. Вашингтон хочет его масштабировать.
АЭС, Дональд Трамп
У Трампа хотят внести в соглашение о минеральных ресурсах Украины пункт об АЭС - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главные тезисы:

  • США хотят более широкого соглашения о полезных ископаемых
  • Штаты планируют получить под свой контроль атомные электростанции
  • Администрация Трампа пока не представила Киеву новые условия

Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий в соглашении с Украиной о полезных ископаемых. Как пишет Financial Times, Вашингтон расширяет свои экономические требования к Киеву.

В частности, США хотят, чтобы Украина согласилась на подробные положения о том, кто будет владеть и контролировать общий инвестиционный фонд, а также на более широкий масштаб соглашения. По словам двух украинских чиновников, речь идет об американском владении другими экономическими активами Украины, в том числе атомными электростанциями. Это фактически означало бы пересмотр еще не подписанного соглашения о минеральных ресурсах.

видео дня

Как заявили госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, во время телефонного разговора на этой неделе Трамп и Зеленский "обсудили электроснабжение Украины и атомные электростанции".

"[Президент Трамп] сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своим знаниям в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг", – говорится в итоговом отчете.

Там также говорится, что собственность США на украинские энергетические объекты обеспечила бы "лучшую защиту" для энергетической инфраструктуры государства.

Тем временем Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом только одну атомную электростанцию – Запорожскую.

Американская администрация утверждает, что экономические инвестиции США в Украину являются достаточной гарантией безопасности, которая способна предотвратить новое вторжение России после любого потенциального прекращения огня.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Два украинских чиновника-участника переговоров с США по минеральным ресурсам заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что они работают над более широким соглашением", – сказал один из чиновников.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что "экономическое партнерство, связанное с критически важными минералами, энергетикой и экономическим ростом обеих стран, остается предметом обсуждения".

"Мы уже перешли к вопросам прекращения огня и пути к продолжительному миру", - добавил он.

Украина хотела продвигать переговоры постепенно и сначала обсудить соглашение по поводу минералов, прежде чем включать другие аспекты американских инвестиций.

В то же время переговоры вызывают серьезную обеспокоенность в Украине.

"С какого времени передача стратегического сектора иностранному государству равна безопасности? Это больше похоже на поглощение, чем на защиту", — написала в Сети украинский народный депутат Инна Совсун.

Сделка по минералам с США - последние новости

Как писал Главред, 14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина завершила переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Киев готов подписать документ в любой момент.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" подпишет соглашение с Украиной о редкоземельных минералах. Он подчеркнул, что у США "все очень хорошо" в отношениях как с Украиной, так и с Россией.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Зеленский АЭС Дональд Трамп новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

11:05Война
Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

10:55Синоптик
Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

10:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

Пропагандистка Симоньян сообщила о самом страшном

Пропагандистка Симоньян сообщила о самом страшном

Последние новости

11:37

Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину - СМИ

11:35

Где спрятана спичка: только "гений головоломок" догадается за 5 секунд

11:05

ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

11:04

Китайский гороскоп на завтра 22 марта: Собакам - разочарование, Лошадям - сожаления

10:59

Разработка Украиной ядерного оружия: Костенко назвал главное условиеВидео

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
10:55

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

10:37

Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

10:25

Слава Демин обматерил известную актрису во время интервью - что случилось

09:58

Угроза наступления РФ на двух направлениях: прогноз генерала ВСУ

Реклама
09:56

США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

09:41

Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всехВидео

09:38

ВСУ "испепеляют" российские авиабазы: в Forbes раскрыли успех ударов

09:20

Потап завернулся в украинский флаг и сделал громкое заявление

08:42

РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: пострадали 6 человек, среди них - ребенокФотоВидео

08:26

РФ обвинила Украину в обстреле станции "Суджа": в Генштабе остро ответили

08:10

Путин и Трамп противостоят друг другумнение

07:48

Канье Уэст напал на детей Бейонсе и Джей Зи: пара планирует мстить

07:43

"Нет возможности петь": Ирина Билык сообщила о серьезной болезни

07:40

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

07:00

Герцогиня в юности: Меган Маркл поделилась своим редким фото

Реклама
06:51

Инфраструктура в огне: РФ атаковала пригород Одессы дронами, пострадали детиФотоВидео

06:30

Трансгендерная дочь Илона Маска сделала громкое заявление про семью

06:10

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося в лесу кота за 7 секунд

06:10

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотоммнение

05:55

Сладости из СССР, которые стоили несколько копеек: легендарный рецепт десерта

05:30

Сад на подоконнике: как вырастить голубику из ягодки

04:30

Водители могут потерять права и авто из-за одной настройки на GPS-навигаторе

04:05

Рекордный рост цены и ограничения продажи: стоит ли ждать Украине дефицита яиц

03:40

Еще одна угроза нашей границе, РФ стягивает силы в Белгородскую область - Коваленко

03:35

Как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий": ответ ошарашитВидео

02:35

Не просто декор: что на самом деле означают черные ромбы на измерительной рулетке

02:02

В Судже горит газоизмерительная станция: огонь виден за десятки километров

01:30

Жена одевала: путинист Петросян опозорился луком "продвинутого деда"

01:30

Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

01:14

Как создать пассивный доход: миллионерша дала суперсоветы

00:15

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией

00:05

"Ребенок угасал": ведущая 1+1 Островская с годовалой дочерью попала в больницу

20 марта, четверг
23:33

"Очень скоро": Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах

23:05

Одесса в огне, есть пострадавшие: РФ забрасывает город шахедамиВидео

22:52

На фронте погиб выпускающий редактор ТСН

Реклама
22:44

В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

22:36

Впервые за год: появилось совместное фото Потапа и Насти Каменских

22:15

Матч Украина-Бельгия: где смотреть поединок Лиги наций

22:05

"Позвонила Филиппу лично": как Пугачева отреагировала на смерть бывшего свекра

22:01

Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

22:00

Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

21:50

Джамала рассказала, сколько набрала кило и как на это реагирует мужВидео

21:06

"План лежит на столе": Путин не должен ветировать миротворцев, заявили в Англии

21:02

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

20:59

"Ковровые бомбардировки городов": украинцев предупредили о новой угрозе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять