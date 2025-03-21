США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

Главные тезисы:
- США хотят более широкого соглашения о полезных ископаемых
- Штаты планируют получить под свой контроль атомные электростанции
- Администрация Трампа пока не представила Киеву новые условия
Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий в соглашении с Украиной о полезных ископаемых. Как пишет Financial Times, Вашингтон расширяет свои экономические требования к Киеву.
В частности, США хотят, чтобы Украина согласилась на подробные положения о том, кто будет владеть и контролировать общий инвестиционный фонд, а также на более широкий масштаб соглашения. По словам двух украинских чиновников, речь идет об американском владении другими экономическими активами Украины, в том числе атомными электростанциями. Это фактически означало бы пересмотр еще не подписанного соглашения о минеральных ресурсах.
Как заявили госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, во время телефонного разговора на этой неделе Трамп и Зеленский "обсудили электроснабжение Украины и атомные электростанции".
"[Президент Трамп] сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своим знаниям в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг", – говорится в итоговом отчете.
Там также говорится, что собственность США на украинские энергетические объекты обеспечила бы "лучшую защиту" для энергетической инфраструктуры государства.
Тем временем Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом только одну атомную электростанцию – Запорожскую.
Американская администрация утверждает, что экономические инвестиции США в Украину являются достаточной гарантией безопасности, которая способна предотвратить новое вторжение России после любого потенциального прекращения огня.
Два украинских чиновника-участника переговоров с США по минеральным ресурсам заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.
"Но я понимаю, что они работают над более широким соглашением", – сказал один из чиновников.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что "экономическое партнерство, связанное с критически важными минералами, энергетикой и экономическим ростом обеих стран, остается предметом обсуждения".
"Мы уже перешли к вопросам прекращения огня и пути к продолжительному миру", - добавил он.
Украина хотела продвигать переговоры постепенно и сначала обсудить соглашение по поводу минералов, прежде чем включать другие аспекты американских инвестиций.
В то же время переговоры вызывают серьезную обеспокоенность в Украине.
"С какого времени передача стратегического сектора иностранному государству равна безопасности? Это больше похоже на поглощение, чем на защиту", — написала в Сети украинский народный депутат Инна Совсун.
Сделка по минералам с США - последние новости
Как писал Главред, 14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина завершила переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Киев готов подписать документ в любой момент.
20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" подпишет соглашение с Украиной о редкоземельных минералах. Он подчеркнул, что у США "все очень хорошо" в отношениях как с Украиной, так и с Россией.
Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны.
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