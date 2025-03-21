США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

Соглашение о минералах между Украиной и Штатами до сих пор не подписано. Вашингтон хочет его масштабировать.

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У Трампа хотят внести в соглашение о минеральных ресурсах Украины пункт об АЭС - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главные тезисы:

США хотят более широкого соглашения о полезных ископаемых

Штаты планируют получить под свой контроль атомные электростанции

Администрация Трампа пока не представила Киеву новые условия

Администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий в соглашении с Украиной о полезных ископаемых. Как пишет Financial Times, Вашингтон расширяет свои экономические требования к Киеву.

В частности, США хотят, чтобы Украина согласилась на подробные положения о том, кто будет владеть и контролировать общий инвестиционный фонд, а также на более широкий масштаб соглашения. По словам двух украинских чиновников, речь идет об американском владении другими экономическими активами Украины, в том числе атомными электростанциями. Это фактически означало бы пересмотр еще не подписанного соглашения о минеральных ресурсах.

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Как заявили госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, во время телефонного разговора на этой неделе Трамп и Зеленский "обсудили электроснабжение Украины и атомные электростанции".

"[Президент Трамп] сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своим знаниям в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг", – говорится в итоговом отчете.

Там также говорится, что собственность США на украинские энергетические объекты обеспечила бы "лучшую защиту" для энергетической инфраструктуры государства.

Тем временем Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом только одну атомную электростанцию – Запорожскую.

Американская администрация утверждает, что экономические инвестиции США в Украину являются достаточной гарантией безопасности, которая способна предотвратить новое вторжение России после любого потенциального прекращения огня.

Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Два украинских чиновника-участника переговоров с США по минеральным ресурсам заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

"Но я понимаю, что они работают над более широким соглашением", – сказал один из чиновников.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что "экономическое партнерство, связанное с критически важными минералами, энергетикой и экономическим ростом обеих стран, остается предметом обсуждения".

"Мы уже перешли к вопросам прекращения огня и пути к продолжительному миру", - добавил он.

Украина хотела продвигать переговоры постепенно и сначала обсудить соглашение по поводу минералов, прежде чем включать другие аспекты американских инвестиций.

В то же время переговоры вызывают серьезную обеспокоенность в Украине.

"С какого времени передача стратегического сектора иностранному государству равна безопасности? Это больше похоже на поглощение, чем на защиту", — написала в Сети украинский народный депутат Инна Совсун.

Сделка по минералам с США - последние новости

Как писал Главред, 14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина завершила переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Киев готов подписать документ в любой момент.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" подпишет соглашение с Украиной о редкоземельных минералах. Он подчеркнул, что у США "все очень хорошо" в отношениях как с Украиной, так и с Россией.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы способствовать завершению войны.

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