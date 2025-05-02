Ненавидит: вскрылась правда про отношение Меган Маркл к королевской семье

Инсайдеры сообщают о том, что Меган Маркл ненавидит королевскую семью.

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Меган Маркл снова попала в скандал / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Кратко:

О чем рассказал инсайдер

Чем злоупотребляет Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри по-прежнему используют свои титулы HRH (Его или Ее Королевское Высочество - авт.) — и не только в частном порядке, сообщили Page Six многочисленные источники.

Герцог и герцогиня Сассекские согласились не использовать титулы "королевского высочества" в рамках переговоров с королевой Елизаветой II о том, чтобы покинуть Великобританию и свои роли действующих королевских особ в 2020 году.

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Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Но, вся семья Сассекских — включая принца Арчи и принцессу Лилибет — использует стиль HRH, как это известно, на своих канцелярских принадлежностях.

"Меган ненавидит королевскую семью и Великобританию, но при этом пренебрегает (HRH) ради личной выгоды. Это ужасно. Все в ней — противоречие", — сказал один королевский инсайдер.

А Гарри и Меган — которые, по словам источника, настаивают на том, чтобы сотрудники называли их "мэм" и "сэр" — также использовали свои титулы HRH во время путешествий.

Спор о HRH привел к сообщению в Daily Beast о том, что принц Уильям — старший брат Гарри — планирует полностью лишить пару титулов HRH, когда станет королем, а источник сообщил, что он "ненавидит" Маркл.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Инсайдер дворца рассказал Page Six, что Гарри, 40 лет, считал, что просьба не использовать титулы HRH была "смешной", поскольку он родился с этим, однако "их попросили не использовать титулы именно для такого рода вопросов".

43-летняя Маркл снова привлекла внимание к вопросу о Ее Королевском Высочестве на этой неделе, когда выяснилось, что она отправила своему другу Джейми Керну Лиме, ​​генеральному директору IT Cosmetics, самодельную подарочную корзину с запиской, в которой говорилось: "С наилучшими пожеланиями от Ее Королевского Высочества герцогини Сассекской".

Королевский инсайдер назвал фирменный бланк Маркл "позорным" и "шокирующим", добавив, что она не имеет права использовать стиль Ее Королевского Высочества.

Согласно заявлению Букингемского дворца в январе 2020 года, было решено, что "Сассексы не будут использовать свои титулы Ее Королевского Высочества, поскольку они больше не являются действующими членами королевской семьи".

Представитель Букингемского дворца сообщил Page Six в среду, что они не будут комментировать ситуацию.

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