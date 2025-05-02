Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Ненавидит: вскрылась правда про отношение Меган Маркл к королевской семье

Алена Кюпели
2 мая 2025, 10:17
19
Инсайдеры сообщают о том, что Меган Маркл ненавидит королевскую семью.
Меган Маркл
Меган Маркл снова попала в скандал / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Кратко:

  • О чем рассказал инсайдер
  • Чем злоупотребляет Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри по-прежнему используют свои титулы HRH (Его или Ее Королевское Высочество - авт.) — и не только в частном порядке, сообщили Page Six многочисленные источники.

Герцог и герцогиня Сассекские согласились не использовать титулы "королевского высочества" в рамках переговоров с королевой Елизаветой II о том, чтобы покинуть Великобританию и свои роли действующих королевских особ в 2020 году.

видео дня
Меган Маркл
Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Но, вся семья Сассекских — включая принца Арчи и принцессу Лилибет — использует стиль HRH, как это известно, на своих канцелярских принадлежностях.

"Меган ненавидит королевскую семью и Великобританию, но при этом пренебрегает (HRH) ради личной выгоды. Это ужасно. Все в ней — противоречие", — сказал один королевский инсайдер.

А Гарри и Меган — которые, по словам источника, настаивают на том, чтобы сотрудники называли их "мэм" и "сэр" — также использовали свои титулы HRH во время путешествий.

Спор о HRH привел к сообщению в Daily Beast о том, что принц Уильям — старший брат Гарри — планирует полностью лишить пару титулов HRH, когда станет королем, а источник сообщил, что он "ненавидит" Маркл.

Меган Маркл
Меган Маркл / Скриншот YouTube

Инсайдер дворца рассказал Page Six, что Гарри, 40 лет, считал, что просьба не использовать титулы HRH была "смешной", поскольку он родился с этим, однако "их попросили не использовать титулы именно для такого рода вопросов".

43-летняя Маркл снова привлекла внимание к вопросу о Ее Королевском Высочестве на этой неделе, когда выяснилось, что она отправила своему другу Джейми Керну Лиме, ​​генеральному директору IT Cosmetics, самодельную подарочную корзину с запиской, в которой говорилось: "С наилучшими пожеланиями от Ее Королевского Высочества герцогини Сассекской".

Королевский инсайдер назвал фирменный бланк Маркл "позорным" и "шокирующим", добавив, что она не имеет права использовать стиль Ее Королевского Высочества.

Согласно заявлению Букингемского дворца в январе 2020 года, было решено, что "Сассексы не будут использовать свои титулы Ее Королевского Высочества, поскольку они больше не являются действующими членами королевской семьи".

Представитель Букингемского дворца сообщил Page Six в среду, что они не будут комментировать ситуацию.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

10:04Война
РФ потребуются 230 лет и миллионы жертв для полного захвата Украины - Forbes

РФ потребуются 230 лет и миллионы жертв для полного захвата Украины - Forbes

09:59Украина
Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней

09:08Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

США обеспечат "свободное, мирное и суверенное будущее" для Украины - Белый дом

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с мужчиной в кафе за 21 сек

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

Впервые вырастет в 20 раз: какой тариф в Украине изменится с 3 мая

Последние новости

10:45

Можно ли на кладбище здороваться за руку: священник удивил ответом

10:32

Цели изменились: CNN заявило, что Путин уже не хочет полного захвата Украины

10:22

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

10:17

Ненавидит: вскрылась правда про отношение Меган Маркл к королевской семье

10:04

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
09:59

РФ потребуются 230 лет и миллионы жертв для полного захвата Украины - Forbes

09:36

2 самых лучших способа, чем отмыть ржавчину в ванной: от пятен даже следа не останетсяВидео

09:26

Путин может отказаться от оккупированных территорий: раскрыт интересный сценарий

09:24

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности

Реклама
09:13

Не пригодны к полетам: США отправили в Украину списанные F-16 — The War Zone

08:24

В Крыму зафиксированы пожары: дроны массово атаковали аэродромы, перекрыт мост

08:10

Путину нужна "движуха": чем опасны военные учения России и Беларуси летом 2025-гомнение

08:02

Внучка Софии Ротару покорила поклонников новым снимком

07:50

Доходов нужно ждать 10 лет: в Reuters сказали, что не так с соглашением о недрах

07:10

Где число 230 на картинке: загадка, которая покорится только самым умным

06:55

Массированный налет дронов на Запорожье: количество раненых возросло до 28Фото

06:05

Иранская проблема и Трампмнение

05:50

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

05:03

Почему пельмени на самом деле не русская кухня - историк указал на важный нюансВидео

04:45

Как сказать "на цыпочках" на украинском: учитель дала ответВидео

Реклама
04:00

Большинство водителей не догадывается: чего не стоит касаться в жару в авто

03:31

Без химии и лишних усилий: как за считанные минуты избавиться от сорняков во дворе

03:09

Гороскоп на завтра 3 мая: Тельцам - внезапный прилив средств, Водолеям - сюрприз

02:20

Выйдут ли США из мирных переговоров: Сунгуровский дал прогноз

01:41

Джули Дэвис в Киеве: что изменит ее назначение для Украины

01:30

"Выйти на прекращение огня": раскрыт нюанс, что даст Киеву соглашение с США

00:24

17-й пакет санкций на подходе: Барро намекнул, что ЕС и США готовят общие шаги

00:03

Путин "нащупает" слабое место: эксперт сказал, куда двинется армия РФ из Беларуси

01 мая, четверг
23:28

США будут определять покупателей украинских ресурсов: что это значит

22:29

Чем эффективно очистить накипь в стиральной машине: полезные советы мастераВидео

22:15

В Запорожье прогремело более 10 взрывов - город массированно атаковали БпЛАФотоВидео

22:07

Как правильно подкармливать огурцы: лучшие удобрения для разных этапов роста

22:07

Покушение на Стерненко и новые санкции СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:39

Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца и назвал замену

21:32

Что нельзя добавлять в кофе: 6 продуктов, которые портят бодрящий напиток

21:06

Как эффективно избавиться от ржавчины: народные методы и химические средства

20:53

"Имеем результат": Зеленский назвал первый "плод" встречи с Трампом в Ватикане

20:51

Почему полиция может остановить даже "идеального" водителя: СМИ раскрыли подробности

20:49

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правдуВидео

20:34

Что можно сделать из листов лазаньи: простой рецепт идеального приготовления

Реклама
19:58

Где лучше расположить микроволновку на кухне: неочевидные идеи для экономии места

19:57

"Не могли продать жилье": Огневич сказала, что произошло с ее имуществом в Крыму

19:54

Циничное заявление Лаврова: Россия снова угрожает из-за "границ 1991 года"

19:41

Дожди и заморозки: украинцев предупреждают об опасных погодных условиях

19:35

Злоумышленница караулила возле дома: появилось видео и детали покушения на СтерненкоВидео

19:19

Когда закончится война в Украине - появился тревожный прогноз

19:10

Террор Одессы и новая тактика атак РФ на Украинумнение

19:04

Наоми Кэпмбелл показалась в бикини: как выглядит 55-летняя модель

18:58

Отпугивает вредителей и привлекает насекомых: названо суперрастение для сада

18:55

Амурчик попадет прямо в сердце: ТОП-3 знака, которым повезет в любви в мае

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять