Ненавидит: вскрылась правда про отношение Меган Маркл к королевской семье

Кратко:
- О чем рассказал инсайдер
- Чем злоупотребляет Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри по-прежнему используют свои титулы HRH (Его или Ее Королевское Высочество - авт.) — и не только в частном порядке, сообщили Page Six многочисленные источники.
Герцог и герцогиня Сассекские согласились не использовать титулы "королевского высочества" в рамках переговоров с королевой Елизаветой II о том, чтобы покинуть Великобританию и свои роли действующих королевских особ в 2020 году.
Но, вся семья Сассекских — включая принца Арчи и принцессу Лилибет — использует стиль HRH, как это известно, на своих канцелярских принадлежностях.
"Меган ненавидит королевскую семью и Великобританию, но при этом пренебрегает (HRH) ради личной выгоды. Это ужасно. Все в ней — противоречие", — сказал один королевский инсайдер.
А Гарри и Меган — которые, по словам источника, настаивают на том, чтобы сотрудники называли их "мэм" и "сэр" — также использовали свои титулы HRH во время путешествий.
Спор о HRH привел к сообщению в Daily Beast о том, что принц Уильям — старший брат Гарри — планирует полностью лишить пару титулов HRH, когда станет королем, а источник сообщил, что он "ненавидит" Маркл.
Инсайдер дворца рассказал Page Six, что Гарри, 40 лет, считал, что просьба не использовать титулы HRH была "смешной", поскольку он родился с этим, однако "их попросили не использовать титулы именно для такого рода вопросов".
43-летняя Маркл снова привлекла внимание к вопросу о Ее Королевском Высочестве на этой неделе, когда выяснилось, что она отправила своему другу Джейми Керну Лиме, генеральному директору IT Cosmetics, самодельную подарочную корзину с запиской, в которой говорилось: "С наилучшими пожеланиями от Ее Королевского Высочества герцогини Сассекской".
Королевский инсайдер назвал фирменный бланк Маркл "позорным" и "шокирующим", добавив, что она не имеет права использовать стиль Ее Королевского Высочества.
Согласно заявлению Букингемского дворца в январе 2020 года, было решено, что "Сассексы не будут использовать свои титулы Ее Королевского Высочества, поскольку они больше не являются действующими членами королевской семьи".
Представитель Букингемского дворца сообщил Page Six в среду, что они не будут комментировать ситуацию.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.
Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.
Вас также может заинтересовать:
- "Возлагала столько надежд": Меган Маркл сделала признание о выкидыше
- Меган Маркл впервые прокомментировала развод с принцем Гарри
- Папины детки: Меган Маркл показала детей от принца Гарри
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред