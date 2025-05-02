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РФ потребуются 230 лет и миллионы жертв для полного захвата Украины - Forbes

Виталий Кирсанов
2 мая 2025, 09:59
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В то же время ошеломляющие потери в людях и технике еще не привели к краху российских военных в Украине.
РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц
РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • В апреле россияне захватили около 68 кв миль территории Украины
  • РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц

Россия несет огромные потери в людях и технике в своих попытках захватить Украину, однако, видимо, не намерена прекращать военные действия. В то же время, как оценивает аналитик Forbes Дэвид Акс, при нынешних темпах продвижения Кремлю потребуются столетия и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

Так, в апреле российским войскам удалось захватить около 68 квадратных миль территории Украины. Но это стоило им 4800 единиц техники и более 36 600 убитых и раненых военнослужащих. При этом украинские потери в апреле были "минимальными", отмечает аналитик Конрад Музыка из польской компании Rochan Consulting.

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"Украина занимает 233 000 квадратных миль, 19% из которых находятся под российской оккупацией. При нынешних темпах наступления и потерь русские захватят остальную часть Украины в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. В настоящее время население России составляет 144 миллиона человек", - пишет Акс.

В то же время ошеломляющие потери в людях и технике еще не привели к краху российских военных в Украине, отмечает аналитик.

Кремль оснащает свои силы тысячами гражданских транспортных средств, включая скутеры, компактные автомобили и автобусы. Также РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц, и, поскольку многие раненые в конечном итоге возвращаются на передовую, российские вооруженные силы ежемесячно набирают больше людей, чем теряют.

В результате, по словам командующего силами армии США в Европе генерала Кристофер Каволи, российские силы в Украине фактически растут и сейчас они насчитывают не менее 600 000 военнослужащих, что является "самым высоким показателем за все время войны и почти вдвое превышает численность первоначальных сил вторжения".

Сейчас Россия теряет многое, чтобы получить очень мало в Украине, и поддерживает дорогостоящие усилия за счет огромных расходов, но опасность их не отпугивает, подчеркивает Акс.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, соглашение по минералам позволяет США перейти ко второму этапу - переговорам о прекращении огня с Россией, предотвратив разрыв диалога. Существует большая вероятность, что в ближайшие недели-две, как говорил Рубио, возможно, удастся выйти на трек временного прекращения огня

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ответил на вопрос, выйдут ли США из мирных переговоров. Он считает, что Трампу на 100 дней своего президентства не с руки рисковать.

А вот политический и экономический эксперт Тарас Загородний не исключает, что даже если США выйдут из мирного процесса, изменится не много - Вашингтон все равно везде и всюду будет упираться в войну России и Украины.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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