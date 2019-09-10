"Продали уголовные дела": министр финансов Януковича Колобов тайно посетил Украину

Колобов тайно посетил Украину / УНИАН

Бывший министр финансов кабмина Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, Юрий Колобов, который ранее был объявлен в розыск, в конце августа прилетал в Украину.

По информации, 28 августа 46-летний Колобов прилетел в аэропорт Борисполь из Австрии. Въезд на территорию Украины ему "отменили", при этом из Борисполя он вылетел в Париж 30 августа.

В Госпогранслужбе отказались предоставить информацию по этому поводу, ссылаясь на защиту персональных данных, передает Левый берег.

Колобов с 2014 года находится за границей.

При этом в 2018 году дела против Коболева были закрыты.

Отметим, узнав эту новость в соцсетях, украинцы стали обвинять власть Владимира зеленского в бездействии. При этом многие упрекают Порошенко и Ко, которые не удосужились закрыть въезд Коболеву пожизненно.

"А кто мешал закрыть им въезд на пожизненно в течении пяти лет???", - спросил Роман Катсай.

"Назову вещи своими именами - не закрыли уголовные производства в 2018 году, а продали. Потому, что с 2005 года "Закон один для всех", - убежден Юрий Литвиненко.



Напомним, 20 октября 2015 года сообщалось, что в Испании арестованного экс-министра финансов Украины Юрия Колобова пытались освободить с помощью поддельного письма Генеральной прокуратуры Украины.

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Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ, ведомство предотвратило незаконное освобождение из-под стражи в Испании Колобова.

Из письма Украинского бюро Интерпола в адрес Генпрокуратуры Украины стало известно, что от компетентных органов Королевства Испания поступил запрос о предоставлении дополнительной информации в отношении Колобова. К запросу прилагалась копия письма за якобы подписью заместителя генерального прокурора Украины Юрия Столярчука, в котором говорилось о том, что Колобов в уголовном производстве, открытом против него, имеет процессуальный статус свидетеля, а не подозреваемого. По информации компетентных органов Испании, данное письмо было предоставлено им защитниками Колобова.