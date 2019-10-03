Под Киевом экс-нардеп Богословская попала в ДТП

Богословская отделалась легким испугом/ moscow-live.ru

Украинский политик, бывший нардеп и экс-кандидат в президенты Украины Инна Богословская попала в ДТП. Авария произошла на Обуховской трассе. Политик не пострадала.

По словам Богословской, в одно и то же время на двух полосах трассы произошли две аварии.

"У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись... Парень, который ударил меня сзади, - не виноват, он спас и мою, и свою машины...", - написала она в Facebook и опубликовала видео с места проишествия.

По словам Богословской, полиция приехала на место ДТП через три часа.

"Настроение испорчено, время утекает бессмысленно, деньги на ремонт будут немалые", - добавила экс-нардеп.

Напомним, в Житомирской области в аварию попал автомобиль, в котором ехал народный депутат Михаил Бондарь. В результате ДТП политик получил многочисленные ушибы, также он сломал ребра.

В Чернигове депутат городского совета сбил мужчину, когда тот переходил улицу по пешеходному переходу.