В Чернигове депутат горсовета задавил пешехода: пострадавший в больнице

11 сентября 2019, 13:01

Депутату грозит от трех до 8 лет лишения свободы.

полиция
Депутат на внедорожнике наехал на пешехода / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Борисполя

В Чернигове депутат городского совета сбил мужчину, когда тот переходил улицу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. Чиновник был трезв, но, будучи за рулем внедорожника, совершил наезд на пешехода. Мужчина был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу, сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

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Чернигов ДТП депутат горсовет
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