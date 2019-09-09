Брат мэра Ивано-Франковска попал в смертельное ДТП

В результате аварии погиб 68-летний житель одного из сел Ивано-Франковщины.
В селе Марковцы Тысменицкого района Ивано-Франковской области двоюродный брат мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива - депутат Ивано-Франковского горсовета Роман - попал в ДТП, в результате аварии погиб человек.
В аварии погиб 68-летний житель Марковцов, написал градоначальника в Facebook.
Мэр выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что сейчас ключевая задача - дождаться результатов расследования инцидента.
"В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с. Марковцы…", - сообщил чиновник.
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