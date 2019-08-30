"Перелом ребер, много ушибов": нардеп попал в ДТП - СМИ

Михаил Бондарь попал в ДТП и серьезно травмирован, узнали журналисты / facebook.com/myhajlo.bondar

В Житомирской области в аварию попал автомобиль, в котором ехал народный депутат Михаил Бондарь.

В результате ДТП политик получил многочисленные ушибы, также он сломал ребра, сообщает Цензор.Нет, ссылаясь на источники.

По его данным, народный избранник угодил в Коростышевскую центральную райбольницу.

"…Бондарь ехал на машине, которую нашел через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar...", - отмечается в материале.

Издание узнало, что у машины лопнуло колесо, после этого она несколько раз перевернулась. "И водитель, и все пассажиры остались живы, но получили повреждения", - сообщили источники.

Ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева утверждала, что 26 августа днем в центре столицы Великобритании Лондоне ее сбило авто. Бывшая чиновница сообщила, что в результате ДТП получила переломы костей стопы и перенесла операцию.