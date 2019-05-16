Цирк в Раде: в депутата Каплина бросили петлю для виселицы

Верховная Рада / Униан

Во время заседания Верховной Рады 16 мая в народного депутата Украины Сергея Каплина бросили веревочную петлю.

Этот момент зафиксировал фотограф Ян Доброносов, он выложил снимок на свою страничку в социальной сети.

В Каплина бросили петлю для виселицы

По информации, петлю для виселицы Каплину бросил народный депутат Михаил Бондарь.

Добавим, что Сергей Каплин во время выступления с парламентской трибуны уточнил, что дает возможность Владимиру Зеленскому распустить парламент, в котором нет коалиции, и заявил о своем выходе из фракции БПП.

Отметим, что 16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Ранее председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что БПП готова и к срочным, и к внеочередным выборам.

Также ранее Главред сообщал, что команда новоизбранного президента Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о досрочном роспуске депутатов парламента после инаугурации главы государства.