Досрочные выборы в Раду: в БПП сделали важное заявление

Артур Герасимов / solydarnist.org

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что БПП готова и к срочным, и к внеочередным выборам. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает "Укринформ".

"Любая политическая сила, которая себя уважает, должно быть к выборам готова со следующего утра, когда она получила такой вопрос. То есть мы не боимся ни досрочных выборов, ни срочных", - сказал нардеп.

Он добавил, что вопрос досрочных выборов касается новоизбранного президента Владимира Зеленского и отметил, что фракция БПП готова к выборам в любой день.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что досрочные выборы в Раду могут состоятся в качестве наказания за деятельность парламентариев. Примером такой деятельности был назван законопроект о президенте, разработанный вице-спикером Рады Оксаной Сыроид.

Также ранее Главред сообщал, что команда новоизбранного президента Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о досрочном роспуске депутатов парламента после инаугурации главы государства.