У Зеленского уточнили, будет ли он досрочно распускать парламент

Владимир Зеленский / УНИАН

Верховная Рада затягивает инаугурацию, поскольку многие нардепы боятся роспуска парламента, решение о котором может принять новоизбранный президент Владимир Зеленский после вступления в должность, заявил его спикер и политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, досрочные выборы в Раду могут состоятся в качестве наказания за деятельность парламентариев. Примером такой деятельности он назвал законопроект о президенте, разработанный вице-спикером Рады Оксаной Сыроид.

Разумков уточнил, что закон, в случае его принятия, ограничивал бы права и обязанности президента, а также нарушал бы Конституцию.

"Многие из тех функций, которые хотели упразднить, они относятся к конституционным полномочиям президента. И таким образом происходила ликвидация в определенной степени института президентства. Мы переходили чуть ли не к парламенсткой республике, где у президента оставались сугубо церемониальные полномочия", - особо отметил Разумков.

Спикер штаба подчеркнул, что это не соответствует ожиданиям избирателям Зеленского.

"Если люди готовы нарушать законы Украины, если люди готовы нарушать Конституцию Украины, за этим должно следовать неотвратимое наказание, как за любые другие правонарушения или преступления", - резюмировал он.

Напомним, ранее Главред сообщал, что команда новоизбранного президента Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о досрочном роспуске депутатов парламента после инаугурации главы государства.

Также ранее Зеленский записал видеообращение к депутатам, в котором потребовал проголосовать за дату инаугурации и сравнил последние действия Петра Порошенко с поведением туриста в отеле Египта.