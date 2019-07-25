В Киеве полуголый мужчина на ходу сиганул из скорой помощи: опубликовано видео

Скорая помощь / УНИАН

В столицы Украины из кареты скорой помощи во время движения по дороге выпрыгнул и убежал полуголый мужчина.

Соответствующий видеоролик был опубликовал в паблике Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

В комментариях под постом утверждают, что беглец из скорой - тот самый мужчина, который бегал накануне по крыше Владимирского рынка и устроил потасовку с полицией при задержании. Так ли это на самом деле пока остается неизвестно.

Напомним, ранее под Киевом крайне пьяные подростки устроили потасовку с медиками из бригады скорой помощи.



