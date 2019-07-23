Под Киевом "пьяные в хлам" малолетки колотили медиков, опубликовано видео

В Боярке очень пьяные девушки-малолетки "кошмарили" медиков / УНИАН

Под Киевом — в городе Боярка — две малолетние "пьяные в хлам" девушки-подружки колотили медиков скорой помощи, которую для них вызвали сотрудники полиции.

Злоумышленниц угомонили копы — применили против них газовый баллончик, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, полицейские увидели пьяных в хлам малолеток валяющимися в автомобиле и вызвали скорую.

"Почему-то девушки решили, что именно медики их главная проблема в жизни, а поэтому хаотично подбегали и били их", — отмечается в материале.

Одна из медиков говорила правоохранителям: "…как она меня задрала… ну что это такое, вы можете их утихомирить, этих двух".

Видео, на котором запечатлен инцидент под Киевом

В Боярке (Киевская область) правоохранители вызвали медиков к автомобилю в котором валялись две малолетние подружки. Обе пьяные в хлам. Почему-то девушки решили, что именно медики их главная проблема в жизни, а поэтому хаотично подбегали и били их. Закончилось всё только тогда, когда он из правоохранителей дал понюхать "будущим мамам" газовый баллончик. Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 22 июля 2019 г.

Напомним, 9 июня в маршрутке, следовавшей из Киева в Бровары (№332), парень избил взрослую женщину из-за несущественной причины. СМИ узнали, что злоумышленник — "изверг и неадекватный человек".